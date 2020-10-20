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Рубин - Динамо М 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
20 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
РубинДинамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Динамо М, которое состоится 20 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Динамо М
Москва
Главные тренеры
РоссияРашид Маматкулович Рахимов
ЧехияМарцел Личка
История личных встреч
04.12.2023МИР Российская Премьер-лига17-й турДинамо М1 : 0Рубин
26.08.2023МИР Российская Премьер-лига6-й турРубин2 : 2Динамо М
05.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиДинамо М2 : 0Рубин
17.02.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиРубин2 : 2Динамо М
28.11.2021Россия - Премьер-Лига16-й турРубин2 : 3Динамо М
26.09.2021Россия - Премьер-Лига9-й турДинамо М2 : 0Рубин
01.05.2021Россия - Премьер-Лига28-й турРубин2 : 0Динамо М
05.02.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиРубин2 : 3Динамо М
13.09.2020Россия - Премьер-Лига7-й турДинамо М0 : 1Рубин
09.11.2019Россия - Премьер-Лига16-й турРубин0 : 1Динамо М
18.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяРубин1 : 3
05.10.2024МИР Российская Премьер-лига11-й турРубин2 : 0
04.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться0 : 3Рубин
01.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 5-й турРубин0 : 1
27.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й тур0 : 0Рубин
18.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов3 : 1Динамо М
06.10.2024МИР Российская Премьер-лига11-й турДинамо М1 : 2
04.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовДинамо М0 : 2
02.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 5-й турДинамо М2 : 3
29.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й тур0 : 1Динамо М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Рубин» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1230
2 Зенит1229
3 Локомотив М1227
4 ЦСКА1223
5 Динамо М1120
6 Спартак М1219
7 Рубин1115
8 Ростов1213
9 Акрон1212
10 Пари Нижний Новгород1212
11 Динамо Мх1211
12 Химки1211
13
Стыковая зона
Крылья Советов1111
14
Стыковая зона
Факел1210
15
Зона вылета
Оренбург117
16
Зона вылета
Ахмат126

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