Рубин - Динамо М 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
20 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Динамо М, которое состоится 20 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Марцел Личка
История личных встреч
|04.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|05.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|17.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|28.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|2 : 3
|26.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|2 : 0
|01.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|2 : 0
|05.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|13.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|0 : 1
|09.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|0 : 1
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 3
|01.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|0 : 1
|27.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 1
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 2
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|2 : 3
|29.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Рубин» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|12
|30
|2
|Зенит
|12
|29
|3
|Локомотив М
|12
|27
|4
|ЦСКА
|12
|23
|5
|Динамо М
|11
|20
|6
|Спартак М
|12
|19
|7
|Рубин
|11
|15
|8
|Ростов
|12
|13
|9
|Акрон
|12
|12
|10
|Пари Нижний Новгород
|12
|12
|11
|Динамо Мх
|12
|11
|12
|Химки
|12
|11
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|11
|11
| 14
Стыковая зона
|Факел
|12
|10
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|11
|7
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|12
|6