Енисей - Уфа 20 Октября прямая трансляция
20 Октября 2024 года в 10:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Уфа, которое состоится 20 Октября 2024 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Енисей
Красноярск
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Андрей Валерьевич Тихонов
|Евгений Валерьевич Харлачёв
История личных встреч
|13.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|2 : 2
|24.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 1
|13.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|0 : 0
|29.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|2 : 1
|24.09.2014
|Кубок России
|1/16 финала
|2 : 3 ДВ
|04.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 0
|05.09.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|3 : 1
|06.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|0 : 1
|09.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|1 : 2
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|3 : 0
|26.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 2
|15.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|0 : 3
|05.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|3 : 3
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|14
|26
| 2
Повышение
|Торпедо М
|14
|26
| 3
Стыковая зона
|Урал
|14
|25
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|14
|24
|5
|Сочи
|15
|24
|6
|Черноморец
|15
|24
|7
|Ротор
|15
|22
|8
|Нефтехимик
|15
|21
|9
|Родина
|15
|19
|10
|Чайка
|14
|18
|11
|СКА-Хабаровск
|14
|17
|12
|Енисей
|14
|17
|13
|КАМАЗ
|15
|16
|14
|Сокол
|14
|15
|15
|Шинник
|14
|14
| 16
Зона вылета
|Алания
|14
|14
| 17
Зона вылета
|Уфа
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|14
|6