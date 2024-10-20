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Енисей - Уфа 20 Октября прямая трансляция

20 Октября 2024 года в 10:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур
Енисей
Уфа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Уфа, которое состоится 20 Октября 2024 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Уфа
Уфа
Главные тренеры
РоссияАндрей Валерьевич Тихонов
РоссияЕвгений Валерьевич Харлачёв
История личных встреч
13.05.2023Россия - Мелбет Первая лига31-й турУфа2 : 2Енисей
24.10.2022Россия - Мелбет Первая лига15-й турЕнисей3 : 1Уфа
13.04.2019Россия - Премьер-Лига23-й турЕнисей0 : 0Уфа
29.09.2018Россия - Премьер-Лига9-й турУфа2 : 1Енисей
24.09.2014Кубок России1/16 финалаЕнисей2 : 3 ДВУфа
04.04.2014ФНЛ - Первый дивизион30-й турУфа1 : 0Енисей
05.09.2013ФНЛ - Первый дивизион12-й турЕнисей3 : 1Уфа
06.05.2013ФНЛ - Первый дивизион31-й турЕнисей0 : 1Уфа
09.10.2012ФНЛ - Первый дивизион15-й турУфа1 : 2Енисей
12.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й тур1 : 1Енисей
06.10.2024Россия — Мелбет Первая лига13-й тур2 : 0Енисей
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й турЕнисей3 : 0
26.09.2024Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 0Енисей
21.09.2024Россия — Мелбет Первая лига11-й турЕнисей2 : 2
15.10.2024Fonbet Кубок России1/16 финалаУфа0 : 1
12.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й турУфа0 : 3
05.10.2024Россия — Мелбет Первая лига13-й турУфа3 : 3
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й тур0 : 0Уфа
25.09.2024Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 1 4 : 5Уфа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1426
2
Повышение
Торпедо М1426
3
Стыковая зона
Урал1425
4
Стыковая зона
Балтика1424
5 Сочи1524
6 Черноморец1524
7 Ротор1522
8 Нефтехимик1521
9 Родина1519
10 Чайка1418
11 СКА-Хабаровск1417
12 Енисей1417
13 КАМАЗ1516
14 Сокол1415
15 Шинник1414
16
Зона вылета
Алания1414
17
Зона вылета
Уфа1411
18
Зона вылета
Тюмень146

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