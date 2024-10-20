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Сокол - Алания 20 Октября прямая трансляция

20 Октября 2024 года в 12:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур
СоколАлания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Алания, которое состоится 20 Октября 2024 года в 12:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
БеларусьАлексей Анатольевич Бага
РоссияСултан Хумидович Тазабаев
История личных встреч
10.03.2024Россия - Мелбет Первая лига22-й турАлания0 : 0Сокол
02.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турСокол0 : 0Алания
15.10.2024Fonbet Кубок России1/16 финалаСокол1 : 3
12.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й тур5 : 0Сокол
07.10.2024Россия — Мелбет Первая лига13-й турСокол0 : 1
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й тур3 : 0Сокол
25.09.2024Fonbet Кубок России1/32 финала2 : 3Сокол
16.10.2024Fonbet Кубок России1/16 финала0 : 0 4 : 3Алания
13.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й турАлания0 : 2
06.10.2024Россия — Мелбет Первая лига13-й турАлания2 : 0
30.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й тур0 : 0Алания
26.09.2024Fonbet Кубок России1/32 финала0 : 1Алания
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1426
2
Повышение
Торпедо М1426
3
Стыковая зона
Урал1425
4
Стыковая зона
Балтика1424
5 Сочи1524
6 Черноморец1524
7 Ротор1522
8 Нефтехимик1521
9 Родина1519
10 Чайка1418
11 СКА-Хабаровск1417
12 Енисей1417
13 КАМАЗ1516
14 Сокол1415
15 Шинник1414
16
Зона вылета
Алания1414
17
Зона вылета
Уфа1411
18
Зона вылета
Тюмень146

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