Ливерпуль - Челси 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
20 Октября 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Челси, которое состоится 20 Октября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Челси
Лондон
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|7
|нп
|Луис Диас
|20
|нп
|Диогу Жота
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|40
|пз
|Ренату Вейга
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|15
|нп
|Николас Джексон
|19
|нп
|Джейдон Санчо
Главные тренеры
|Арне Слот
|Энцо Мареска
История личных встреч
|25.02.2024
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 1 ДВ
|31.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|4 : 1
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|04.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|14.05.2022
|Кубок Англии
|Финал
|0 : 0 5 : 6
|27.02.2022
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 0 10 : 11
|02.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|04.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|25.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|5 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|03.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 2
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|24.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|5 : 0
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча восьмого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Челси». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|7
|18
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|15
|6
|Челси
|7
|14
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|13
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|12
|9
|Фулхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Манчестер Юнайтед
|8
|11
|12
|Ноттингем Форест
|7
|10
|13
|Брентфорд
|8
|10
|14
|Лестер Сити
|8
|9
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Ипсвич Таун
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|7
|3
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|7
|1
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|8
|1