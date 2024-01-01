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Ливерпуль - Челси 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
20 Октября 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Ливерпуль
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Челси, которое состоится 20 Октября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Челси
Лондон
62 Ирландия вр Кивин Келлехер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
17 Англия пз Кёртис Джонс
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
11 Египет нп Мохамед Салах
7 Колумбия нп Луис Диас
20 Португалия нп Диогу Жота
1 Испания вр Роберт Санчес
27 Франция зщ Мало Гюсто
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
6 Англия зщ Леви Колвилл
40 Португалия пз Ренату Вейга
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
45 Бельгия пз Ромео Лавиа
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Англия пз Коул Палмер
15 Сенегал нп Николас Джексон
19 Англия нп Джейдон Санчо
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
25.02.2024 Англия - Кубок лиги Финал Челси0 : 1 ДВЛиверпуль
31.01.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ливерпуль4 : 1Челси
13.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Челси1 : 1Ливерпуль
04.04.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Челси0 : 0Ливерпуль
21.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Ливерпуль0 : 0Челси
14.05.2022 Кубок Англии Финал Челси0 : 0 5 : 6Ливерпуль
27.02.2022 Англия - Кубок лиги Финал Челси0 : 0 10 : 11Ливерпуль
02.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Челси2 : 2Ливерпуль
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ливерпуль1 : 1Челси
04.03.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Ливерпуль0 : 1Челси
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 0 : 1Ливерпуль
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Ливерпуль2 : 0
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 2Ливерпуль
25.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Ливерпуль5 : 1
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Ливерпуль3 : 0
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Челси1 : 1
03.10.2024 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Челси4 : 2
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Челси4 : 2
24.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Челси5 : 0
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур 0 : 3Челси
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча восьмого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Челси». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль718
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити717
3
Лига чемпионов
Арсенал817
4
Лига чемпионов
Астон Вилла817
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион815
6 Челси714
7 Тоттенхэм Хотспур813
8 Ньюкасл Юнайтед812
9 Фулхэм811
10 Борнмут811
11 Манчестер Юнайтед811
12 Ноттингем Форест710
13 Брентфорд810
14 Лестер Сити89
15 Вест Хэм Юнайтед88
16 Эвертон88
17 Ипсвич Таун84
18
Зона вылета
Кристал Пэлас73
19
Зона вылета
Вулверхэмптон71
20
Зона вылета
Саутгемптон81

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