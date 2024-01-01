Мальорка - Райо Вальекано 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
20 Октября 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Райо Вальекано, которое состоится 20 Октября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Райо Вальекано
Мадрид
|1
|вр
|Доминик Грейф
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|3
|зщ
|Тони Лато
|27
|пз
|Роберт Наварро
|5
|пз
|Омар Маскарель
|12
|пз
|Саму Кошта
|14
|пз
|Дани Родригес
|10
|пз
|Серхи Дардер
|17
|нп
|Кайл Ларин
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|20
|зщ
|Иван Балиу
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|17
|пз
|Унай Лопес
|23
|пз
|Оскар Мартин
|7
|нп
|Иси Паласон
|14
|нп
|Серхио Камельо
|18
|нп
|Альваро Гарсия
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Иньиго Перес
История личных встреч
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 0
|27.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|02.02.2022
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|22.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|23.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|1 : 3
|13.09.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 1-й тур
|0 : 1
|12.02.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 25-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|27.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 2
|23.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 2
|17.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|16.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|10
|15
|7
|Осасуна
|10
|15
|8
|Мальорка
|9
|14
|9
|Райо Вальекано
|9
|13
|10
|Сельта
|9
|13
|11
|Реал Сосьедад
|10
|12
|12
|Жирона
|10
|12
|13
|Севилья
|9
|12
|14
|Эспаньол
|10
|10
|15
|Алавес
|10
|10
|16
|Леганес
|9
|8
|17
|Хетафе
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Вальядолид
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|9
|3