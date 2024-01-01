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Мальорка - Райо Вальекано 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
20 Октября 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Мальорка
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Райо Вальекано, которое состоится 20 Октября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Райо Вальекано
Мадрид
1СловакияврДоминик Грейф
23ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
3ИспаниязщТони Лато
27ИспанияпзРоберт Наварро
5ИспанияпзОмар Маскарель
12ПортугалияпзСаму Кошта
14ИспанияпзДани Родригес
10ИспанияпзСерхи Дардер
17КанаданпКайл Ларин
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
16ГаназщАбдул Мумин
24ФранциязщФлорьян Лежён
20АлбаниязщИван Балиу
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
17ИспанияпзУнай Лопес
23ИспанияпзОскар Мартин
7ИспаниянпИси Паласон
14ИспаниянпСерхио Камельо
18ИспаниянпАльваро Гарсия
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
11.02.2024Испания - Примера24-й турМальорка2 : 1Райо Вальекано
30.09.2023Испания - Примера8-й турРайо Вальекано2 : 2Мальорка
04.06.2023Испания - Примера38-й турМальорка3 : 0Райо Вальекано
27.08.2022Испания - Примера3-й турРайо Вальекано0 : 2Мальорка
15.05.2022Испания - Примера37-й турМальорка2 : 1Райо Вальекано
02.02.2022Кубок Испании1/4 финалаРайо Вальекано1 : 0Мальорка
22.11.2021Испания - Примера14-й турРайо Вальекано3 : 1Мальорка
23.01.2021Испания - СегундаСегунда. 22-й турРайо Вальекано1 : 3Мальорка
13.09.2020Испания - СегундаСегунда. 1-й турМальорка0 : 1Райо Вальекано
12.02.2017Испания - СегундаСегунда. 25-й турМальорка2 : 1Райо Вальекано
05.10.2024Испания — Примера9-й тур2 : 1Мальорка
27.09.2024Испания — Примера8-й тур1 : 2Мальорка
23.09.2024Испания — Примера6-й тур1 : 2Мальорка
17.09.2024Испания — Примера7-й турМальорка1 : 0
14.09.2024Испания — Примера5-й турМальорка1 : 2
05.10.2024Испания — Примера9-й тур1 : 2Райо Вальекано
28.09.2024Испания — Примера8-й турРайо Вальекано1 : 1
25.09.2024Испания — Примера7-й тур0 : 0Райо Вальекано
22.09.2024Испания — Примера6-й турРайо Вальекано1 : 1
16.09.2024Испания — Примера5-й турРайо Вальекано3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона924
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид921
3
Лига чемпионов
Атлетико М917
4
Лига чемпионов
Вильярреал917
5
Лига Европы
Атлетик Б1017
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис1015
7 Осасуна1015
8 Мальорка914
9 Райо Вальекано913
10 Сельта913
11 Реал Сосьедад1012
12 Жирона1012
13 Севилья912
14 Эспаньол1010
15 Алавес1010
16 Леганес98
17 Хетафе98
18
Зона вылета
Вальядолид108
19
Зона вылета
Валенсия96
20
Зона вылета
Лас-Пальмас93

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