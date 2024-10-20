Тулуза - Анже 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
20 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Анже, которое состоится 20 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Анже
Анже
|50
|вр
|Гийом Рест
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|6
|зщ
|Умит Акдаг
|12
|зщ
|Уоррен Каманзи
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|21
|пз
|Миха Зайц
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|10
|пз
|Янн Гбоу
|80
|нп
|Шави Бабика
|13
|нп
|Джошуа Кинг
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|24
|пз
|Эмманюэль Бьюмла
|26
|пз
|Флоран Анен
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|93
|пз
|Харис Белькебла
|20
|пз
|Зинедин Ферхат
|10
|пз
|Химад Абделли
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|7
|нп
|Ибраима Ньяне
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Александр Дюжо
История личных встреч
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|27.01.2019
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 0
|22.09.2018
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|21.04.2018
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 0
|21.10.2017
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|05.02.2017
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|4 : 0
|22.10.2016
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 0
|14.05.2016
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 3
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 0
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|04.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 3
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|14
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|8
|14
| 5
Лига Европы
|Реймс
|7
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|7
|11
|7
|Страсбург
|7
|10
|8
|Лион
|7
|10
|9
|Брест
|8
|10
|10
|Ницца
|7
|9
|11
|Нант
|7
|9
|12
|Ренн
|8
|8
|13
|Сент-Этьен
|7
|7
|14
|Осер
|7
|6
|15
|Гавр
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Анже
|7
|3