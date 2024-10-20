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Тулуза - Анже 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
20 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Тулуза
Анже

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Анже, которое состоится 20 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Анже
Анже
50ФранцияврГийом Рест
4АнглиязщЧарли Крессвелл
3СШАзщМарк Маккензи
6РумыниязщУмит Акдаг
12НорвегиязщУоррен Каманзи
7МароккозщЗакария Абухляль
21СловенияпзМиха Зайц
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
10ФранцияпзЯнн Гбоу
80ГабоннпШави Бабика
13НорвегиянпДжошуа Кинг
30Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
2ГаитизщКарлан Аркюс
21ФранциязщЖордан Лефор
24ФранцияпзЭмманюэль Бьюмла
26ФранцияпзФлоран Анен
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
93АлжирпзХарис Белькебла
20АлжирпзЗинедин Ферхат
10АлжирпзХимад Абделли
28АлжирпзФарид Эль-Мелали
7СенегалнпИбраима Ньяне
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ФранцияАлександр Дюжо
История личных встреч
12.03.2023Франция - Лига 127-й турАнже0 : 2Тулуза
16.10.2022Франция - Лига 111-й турТулуза3 : 2Анже
25.09.2019Франция - Лига 17-й турТулуза0 : 2Анже
27.01.2019Франция - Лига 122-й турТулуза0 : 0Анже
22.09.2018Франция - Лига 16-й турАнже0 : 0Тулуза
21.04.2018Франция - Лига 134-й турТулуза2 : 0Анже
21.10.2017Франция - Лига 110-й турАнже0 : 1Тулуза
05.02.2017Франция - Лига 123-й турТулуза4 : 0Анже
22.10.2016Франция - Лига 110-й турАнже0 : 0Тулуза
14.05.2016Франция - Лига 138-й турАнже2 : 3Тулуза
05.10.2024Франция — Лига 17-й тур2 : 1Тулуза
29.09.2024Франция — Лига 16-й турТулуза1 : 2
22.09.2024Франция — Лига 15-й тур2 : 0Тулуза
15.09.2024Франция — Лига 14-й турТулуза2 : 0
31.08.2024Франция — Лига 13-й турТулуза1 : 3
04.10.2024Франция — Лига 17-й тур1 : 1Анже
29.09.2024Франция — Лига 16-й турАнже1 : 3
22.09.2024Франция — Лига 15-й турАнже1 : 1
15.09.2024Франция — Лига 14-й тур1 : 1Анже
01.09.2024Франция — Лига 13-й турАнже1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако820
2
Лига чемпионов
ПСЖ717
3
Лига чемпионов
Марсель714
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль814
5
Лига Европы
Реймс714
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс711
7 Страсбург710
8 Лион710
9 Брест810
10 Ницца79
11 Нант79
12 Ренн88
13 Сент-Этьен77
14 Осер76
15 Гавр76
16
Стыковая зона
Тулуза75
17
Зона вылета
Монпелье74
18
Зона вылета
Анже73

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