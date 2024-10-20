Осер - Реймс 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
20 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Реймс, которое состоится 20 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Реймс
Реймс
|16
|вр
|Донован Леон
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|97
|пз
|Райан Равелсон
|27
|пз
|Кевин Дануа
|45
|пз
|Адо Онаиву
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|25
|нп
|Хамед Жуниор Траоре
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|5
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|55
|зщ
|Ноа Санги
|23
|пз
|Аурелиу Бута
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|10
|пз
|Тедди Теума
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|7
|нп
|Дзюня Ито
|17
|нп
|Кэито Накамура
|11
|нп
|Амин Салама
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Лука Элснер
История личных встреч
|05.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 0
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|24.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 35-й тур
|1 : 4
|27.11.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 17-й тур
|2 : 0
|03.03.2017
|Франция - Лига 2
|28-й тур
|1 : 2
|30.09.2016
|Франция - Лига 2
|10-й тур
|3 : 0
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 0
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 2
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|4 : 2
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 3
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|14
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|8
|14
| 5
Лига Европы
|Реймс
|7
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|7
|11
|7
|Страсбург
|7
|10
|8
|Лион
|7
|10
|9
|Брест
|8
|10
|10
|Ницца
|7
|9
|11
|Нант
|7
|9
|12
|Ренн
|8
|8
|13
|Сент-Этьен
|7
|7
|14
|Осер
|7
|6
|15
|Гавр
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Анже
|7
|3