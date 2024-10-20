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Осер - Реймс 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
20 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Осер
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Реймс, которое состоится 20 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Реймс
Реймс
16ГвианаврДонован Леон
23НидерландызщКи-Яна Хувер
20Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
3АнглиязщГэбриел Ошо
14ГаназщГидеон Менса
97МадагаскарпзРайан Равелсон
27ФранцияпзКевин Дануа
45ЯпонияпзАдо Онаиву
17МалипзЛассин Синайоко
25Кот-д'ИвуарнпХамед Жуниор Траоре
94ФранцияврЙеванн Диуф
21ФранциязщСедрик Кипре
5Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
55ФранциязщНоа Санги
23ПортугалияпзАурелиу Бута
6ФранцияпзВалентен Атаньяна
10МальтапзТедди Теума
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
7ЯпониянпДзюня Ито
17ЯпониянпКэито Накамура
11ФранциянпАмин Салама
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
СловенияЛука Элснер
История личных встреч
05.02.2023Франция - Лига 122-й турОсер0 : 0Реймс
23.10.2022Франция - Лига 112-й турРеймс2 : 1Осер
24.04.2018Франция - Лига 2Лига 2. 35-й турОсер1 : 4Реймс
27.11.2017Франция - Лига 2Лига 2. 17-й турРеймс2 : 0Осер
03.03.2017Франция - Лига 228-й турОсер1 : 2Реймс
30.09.2016Франция - Лига 210-й турРеймс3 : 0Осер
05.10.2024Франция — Лига 17-й тур3 : 1Осер
27.09.2024Франция — Лига 16-й турОсер3 : 0
22.09.2024Франция — Лига 15-й тур3 : 2Осер
14.09.2024Франция — Лига 14-й турОсер0 : 3
01.09.2024Франция — Лига 13-й тур3 : 1Осер
06.10.2024Франция — Лига 17-й турРеймс4 : 2
29.09.2024Франция — Лига 16-й тур1 : 3Реймс
21.09.2024Франция — Лига 15-й турРеймс1 : 1
15.09.2024Франция — Лига 14-й тур1 : 2Реймс
01.09.2024Франция — Лига 13-й турРеймс2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако820
2
Лига чемпионов
ПСЖ717
3
Лига чемпионов
Марсель714
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль814
5
Лига Европы
Реймс714
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс711
7 Страсбург710
8 Лион710
9 Брест810
10 Ницца79
11 Нант79
12 Ренн88
13 Сент-Этьен77
14 Осер76
15 Гавр76
16
Стыковая зона
Тулуза75
17
Зона вылета
Монпелье74
18
Зона вылета
Анже73

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