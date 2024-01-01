Лечче - Фиорентина 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
20 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Фиорентина, которое состоится 20 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Фиорентина
Флоренция
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|9
|нп
|Никола Крстович
|3
|нп
|Анте Ребич
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|пз
|Робин Госенс
|32
|пз
|Данило Катальди
|29
|пз
|Ясин Адли
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|4
|пз
|Эдоардо Бове
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Лука Готти
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|02.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2
|19.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|1 : 0
|17.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|1 : 1
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 3
|30.11.2019
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|05.05.2012
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|15.01.2012
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|23.01.2011
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|12.09.2010
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|27.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 0
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|0 : 2
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|03.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|8
|14
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|8
|13
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|7
|13
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|7
|13
|7
|Торино
|7
|11
|8
|Эмполи
|7
|10
|9
|Аталанта
|7
|10
|10
|Фиорентина
|7
|10
|11
|Рома
|7
|10
|12
|Комо
|8
|9
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Верона
|7
|9
|15
|Парма
|8
|7
|16
|Кальяри
|7
|6
|17
|Дженоа
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Лечче
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Монца
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|4