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Лечче - Фиорентина 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
20 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Лечче
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Фиорентина, которое состоится 20 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Фиорентина
Флоренция
30ИталияврВладимиро Фальконе
12ФранциязщФредерик Жильбер
4АнголазщКиалонда Гаспар
6ИталиязщФедерико Баскиротто
25ИталиязщАнтонино Галло
13ДаниязщПатрик Доргу
29МалипзЛассана Кулибали
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
75ФранцияпзБальтазар Пьерре
9ЧерногориянпНикола Крстович
3ХорватиянпАнте Ребич
43ИспанияврДавид де Хеа
2Бразилиязщ Додо
15ИталиязщПьетро Комуццо
6ИталиязщЛука Раньери
21ГерманияпзРобин Госенс
32ИталияпзДанило Катальди
29ФранцияпзЯсин Адли
23ИталияпзАндреа Кольпани
4ИталияпзЭдоардо Бове
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
20ИталиянпМойзе Кин
Главные тренеры
ИталияЛука Готти
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
02.02.2024Италия - Серия А23-й турЛечче3 : 2Фиорентина
27.08.2023Италия - Серия А2-й турФиорентина2 : 2Лечче
19.03.2023Италия - Серия АСерия А. 27-й турФиорентина1 : 0Лечче
17.10.2022Италия - Серия АСерия А. 10-й турЛечче1 : 1Фиорентина
15.07.2020Италия - Серия А33-й турЛечче1 : 3Фиорентина
30.11.2019Италия - Серия А14-й турФиорентина0 : 1Лечче
05.05.2012Италия - Серия А37-й турЛечче0 : 1Фиорентина
15.01.2012Италия - Серия А18-й турФиорентина0 : 1Лечче
23.01.2011Италия - Серия А21-й турФиорентина1 : 1Лечче
12.09.2010Италия - Серия А2-й турЛечче1 : 0Фиорентина
05.10.2024Италия — Серия А7-й тур1 : 0Лечче
27.09.2024Италия — Серия А6-й тур3 : 0Лечче
24.09.2024Кубок Италии1/16 финалаЛечче0 : 2
21.09.2024Италия — Серия А5-й турЛечче2 : 2
15.09.2024Италия — Серия А4-й тур0 : 0Лечче
06.10.2024Италия — Серия А7-й турФиорентина2 : 1
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й турФиорентина2 : 0
29.09.2024Италия — Серия А6-й тур0 : 0Фиорентина
22.09.2024Италия — Серия А5-й турФиорентина2 : 1
15.09.2024Италия — Серия А4-й тур3 : 2Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи716
2
Лига чемпионов
Милан814
3
Лига чемпионов
Интер М714
4
Лига чемпионов
Удинезе813
5
Лига Европы
Ювентус713
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио713
7 Торино711
8 Эмполи710
9 Аталанта710
10 Фиорентина710
11 Рома710
12 Комо89
13 Болонья89
14 Верона79
15 Парма87
16 Кальяри76
17 Дженоа86
18
Зона вылета
Лечче75
19
Зона вылета
Монца74
20
Зона вылета
Венеция74

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