Рома - Интер М 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
20 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Интер М, которое состоится 20 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Интер М
Милан
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|19
|зщ
|Зеки Челик
|3
|зщ
|Анхелиньо
|17
|пз
|Ману Коне
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Артём Довбик
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|10.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 4
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|0 : 2
|01.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 2
|23.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 1
|08.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 0
|04.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 3
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 1
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 2
|19.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 1
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|3 : 0
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 2
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча восьмого тура Серии A: «Рома» — «Интер». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|8
|14
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|8
|13
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|7
|13
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|7
|13
|7
|Торино
|7
|11
|8
|Эмполи
|7
|10
|9
|Аталанта
|7
|10
|10
|Фиорентина
|7
|10
|11
|Рома
|7
|10
|12
|Комо
|8
|9
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Верона
|7
|9
|15
|Парма
|8
|7
|16
|Кальяри
|7
|6
|17
|Дженоа
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Лечче
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Монца
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|4