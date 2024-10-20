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Рома - Интер М 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
20 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Рома
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Интер М, которое состоится 20 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Интер М
Милан
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
22ИспаниязщМарио Эрмосо
19ТурциязщЗеки Челик
3Испаниязщ Анхелиньо
17ФранцияпзМану Коне
4ИталияпзБриан Кристанте
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
21АргентинанпПауло Дибала
11УкраинанпАртём Довбик
1ШвейцарияврЯн Зоммер
28ФранциязщБенжамен Павар
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
36ИталиязщМаттео Дармиан
32ИталиязщФедерико Димарко
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
22АрменияпзГенрих Мхитарян
9ФранциянпМаркус Тюрам
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
10.02.2024Италия - Серия А24-й турРома2 : 4Интер М
29.10.2023Италия - Серия А10-й турИнтер М1 : 0Рома
06.05.2023Италия - Серия АСерия А. 34-й турРома0 : 2Интер М
01.10.2022Италия - Серия АСерия А. 8-й турИнтер М1 : 2Рома
23.04.2022Италия - Серия А34-й турИнтер М3 : 1Рома
08.02.2022Кубок Италии1/4 финалаИнтер М2 : 0Рома
04.12.2021Италия - Серия А16-й турРома0 : 3Интер М
12.05.2021Италия - Серия А36-й турИнтер М3 : 1Рома
10.01.2021Италия - Серия А17-й турРома2 : 2Интер М
19.07.2020Италия - Серия А34-й турРома2 : 2Интер М
06.10.2024Италия — Серия А7-й тур1 : 1Рома
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур1 : 0Рома
29.09.2024Италия — Серия А6-й турРома2 : 1
26.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турРома1 : 1
22.09.2024Италия — Серия А5-й турРома3 : 0
05.10.2024Италия — Серия А7-й турИнтер М3 : 2
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турИнтер М4 : 0
28.09.2024Италия — Серия А6-й тур2 : 3Интер М
22.09.2024Италия — Серия А5-й турИнтер М1 : 2
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 0Интер М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча восьмого тура Серии A: «Рома» — «Интер». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи716
2
Лига чемпионов
Милан814
3
Лига чемпионов
Интер М714
4
Лига чемпионов
Удинезе813
5
Лига Европы
Ювентус713
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио713
7 Торино711
8 Эмполи710
9 Аталанта710
10 Фиорентина710
11 Рома710
12 Комо89
13 Болонья89
14 Верона79
15 Парма87
16 Кальяри76
17 Дженоа86
18
Зона вылета
Лечче75
19
Зона вылета
Монца74
20
Зона вылета
Венеция74

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