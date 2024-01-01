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Виллем II - Фортуна 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
20 Октября 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Виллем II
Фортуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Фортуна, которое состоится 20 Октября 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виллем II
Тилбург
Фортуна
Ситтард-Гелен
1ФранцияврТомас Дидийон
25БельгиязщМикаэль Тирпан
30АвстриязщРаффаэль Бехунек
33НидерландызщТомми Сент-Яго
22БельгиязщRob Nizet
34НидерландыпзAmine Lachkar
7НидерландыпзНик Додеман
8НидерландыпзЙессе Босх
16НидерландыпзРинго Мервелд
14БельгияпзCisse Sandra
9БельгиянпКиан Васен
31НидерландыврМаттейс Брандерхорст
4БельгиязщШон Адевойе
14БразилиязщРодриго Гут
12ПортугалияпзИву Пинту
32ФранцияпзRosier Loreintz
22ДР КонгопзСамуэль Бастьен
10ХорватияпзАлен Халилович
11ФранцияпзMakan Aiko
33АргентинапзЭсекьель Бульяуде
8НидерландынпЯспер Дахлаус
80ШвейцариянпРайан Фоссо-Имефак
Главные тренеры
НидерландыДанни Бёйс
История личных встреч
13.03.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турФортуна1 : 0Виллем II
22.10.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турВиллем II1 : 1Фортуна
16.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турВиллем II2 : 1Фортуна
05.12.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турФортуна3 : 2Виллем II
21.12.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турВиллем II0 : 0Фортуна
18.08.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турФортуна2 : 3Виллем II
30.03.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турВиллем II3 : 2Фортуна
22.09.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турФортуна4 : 4Виллем II
04.10.2024Нидерланды — Эредивизия8-й тур0 : 1Виллем II
28.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й турВиллем II0 : 2
21.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й тур3 : 2Виллем II
15.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й турВиллем II3 : 0
31.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й турВиллем II1 : 2
06.10.2024Нидерланды — Эредивизия8-й турФортуна1 : 0
28.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й тур1 : 1Фортуна
22.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й турФортуна1 : 3
18.09.2024Нидерланды — Эредивизия3-й тур5 : 0Фортуна
14.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й тур1 : 0Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен927
2
Лига чемпионов
Утрехт719
3
Квалификация Лиги чемпионов
АЗ Алкмар916
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте814
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс613
6
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд713
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс813
8
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II811
9 Спарта911
10 Фортуна810
11 Гронинген89
12 Хераклес89
13 НАК Бреда89
14 ПЕК Зволле88
15 Херенвен88
16
Стыковая зона
НЕК Неймеген87
17
Зона вылета
Алмере Сити93
18
Зона вылета
Валвейк80

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