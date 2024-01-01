Виллем II - Фортуна 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
20 Октября 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Фортуна, которое состоится 20 Октября 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виллем II
Тилбург
Фортуна
Ситтард-Гелен
|1
|вр
|Томас Дидийон
|25
|зщ
|Микаэль Тирпан
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|22
|зщ
|Rob Nizet
|34
|пз
|Amine Lachkar
|7
|пз
|Ник Додеман
|8
|пз
|Йессе Босх
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|14
|пз
|Cisse Sandra
|9
|нп
|Киан Васен
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|14
|зщ
|Родриго Гут
|12
|пз
|Иву Пинту
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|22
|пз
|Самуэль Бастьен
|10
|пз
|Ален Халилович
|11
|пз
|Makan Aiko
|33
|пз
|Эсекьель Бульяуде
|8
|нп
|Яспер Дахлаус
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
Главные тренеры
|Данни Бёйс
История личных встреч
|13.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|22.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 1
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 1
|05.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 2
|21.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|0 : 0
|18.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 3
|30.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 2
|22.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|4 : 4
|04.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|0 : 1
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 2
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 2
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 3
|18.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|5 : 0
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|7
|19
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|8
|14
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|6
|13
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|7
|13
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|8
|13
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|8
|11
|9
|Спарта
|9
|11
|10
|Фортуна
|8
|10
|11
|Гронинген
|8
|9
|12
|Хераклес
|8
|9
|13
|НАК Бреда
|8
|9
|14
|ПЕК Зволле
|8
|8
|15
|Херенвен
|8
|8
| 16
Стыковая зона
|НЕК Неймеген
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|9
|3
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|8
|0