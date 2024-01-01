ПЕК Зволле - НАК Бреда 20 Октября прямая трансляция
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
20 Октября 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - НАК Бреда, которое состоится 20 Октября 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
НАК Бреда
Бреда
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|7
|пз
|Юнес Намли
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|10
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|50
|пз
|Филип Крастев
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|9
|нп
|Дилан Венте
|99
|вр
|Даниэль Белица
|25
|зщ
|Cherrion Valerius
|5
|зщ
|Ян ван ден Берг
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|28
|зщ
|Lars Mol
|12
|пз
|Лео Граймль
|8
|пз
|Клинт Леманс
|16
|пз
|Максимильен Балар
|39
|пз
|Доминик Яношек
|10
|нп
|Элиас Мар Омарссон
|77
|нп
|Лео Сауэр
Главные тренеры
|Йонни Янсен
История личных встреч
|19.01.2022
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 1
|15.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 0
|15.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|20.01.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 0
|21.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 2
|17.01.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|4 : 1
|31.08.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 1
|25.01.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|20-й тур
|1 : 2
|28.09.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|8-й тур
|0 : 0
|02.02.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|21-й тур
|3 : 0
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 0
|20.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 0
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|7
|19
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|8
|14
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|6
|13
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|7
|13
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|8
|13
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|8
|11
|9
|Спарта
|9
|11
|10
|Фортуна
|8
|10
|11
|Гронинген
|8
|9
|12
|Хераклес
|8
|9
|13
|НАК Бреда
|8
|9
|14
|ПЕК Зволле
|8
|8
|15
|Херенвен
|8
|8
| 16
Стыковая зона
|НЕК Неймеген
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|9
|3
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|8
|0