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ПЕК Зволле - НАК Бреда 20 Октября прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
20 Октября 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
ПЕК Зволле
НАК Бреда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - НАК Бреда, которое состоится 20 Октября 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
НАК Бреда
Бреда
1НидерландыврЯспер Схенделар
2КюрасаозщШерел Флоранус
4ИрландиязщАнсельмо Макнулти
33НидерландызщDamian van der Haar
6НидерландыпзAnouar El Azzouzi
7ДанияпзЮнес Намли
35Кабо-ВердепзЖамиру Монтейру
10НидерландыпзДэйв ван ден Берг
50БолгарияпзФилип Крастев
11БельгиянпДилан Мбайо
9НидерландынпДилан Венте
99ПольшаврДаниэль Белица
25НидерландызщCherrion Valerius
5БельгиязщЯн ван ден Берг
4НидерландызщБой Кемпер
28НидерландызщLars Mol
12АвстрияпзЛео Граймль
8НидерландыпзКлинт Леманс
16АвстралияпзМаксимильен Балар
39ЧехияпзДоминик Яношек
10ИсландиянпЭлиас Мар Омарссон
77СловакиянпЛео Сауэр
Главные тренеры
НидерландыЙонни Янсен
История личных встреч
19.01.2022Кубок Нидерландов1/8 финалаНАК Бреда2 : 1ПЕК Зволле
15.05.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турНАК Бреда0 : 0ПЕК Зволле
15.12.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турПЕК Зволле0 : 0НАК Бреда
20.01.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турПЕК Зволле1 : 0НАК Бреда
21.10.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турНАК Бреда0 : 2ПЕК Зволле
17.01.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турПЕК Зволле4 : 1НАК Бреда
31.08.2014Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турНАК Бреда3 : 1ПЕК Зволле
25.01.2014Нидерланды - Эредивизия20-й турНАК Бреда1 : 2ПЕК Зволле
28.09.2013Нидерланды - Эредивизия8-й турПЕК Зволле0 : 0НАК Бреда
02.02.2013Нидерланды - Эредивизия21-й турНАК Бреда3 : 0ПЕК Зволле
06.10.2024Нидерланды — Эредивизия8-й тур1 : 1ПЕК Зволле
29.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й турПЕК Зволле1 : 0
20.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й турПЕК Зволле1 : 2
14.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й тур1 : 1ПЕК Зволле
01.09.2024Нидерланды — Эредивизия4-й турПЕК Зволле3 : 0
05.10.2024Нидерланды — Эредивизия8-й турНАК Бреда1 : 0
29.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й тур1 : 0НАК Бреда
22.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й тур2 : 0НАК Бреда
14.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й турНАК Бреда1 : 0
31.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур4 : 0НАК Бреда
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен927
2
Лига чемпионов
Утрехт719
3
Квалификация Лиги чемпионов
АЗ Алкмар916
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте814
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс613
6
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд713
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс813
8
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II811
9 Спарта911
10 Фортуна810
11 Гронинген89
12 Хераклес89
13 НАК Бреда89
14 ПЕК Зволле88
15 Херенвен88
16
Стыковая зона
НЕК Неймеген87
17
Зона вылета
Алмере Сити93
18
Зона вылета
Валвейк80

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