Гамбург - Магдебург 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
20 Октября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Магдебург, которое состоится 20 Октября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|14.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|29.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2
|23.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 3
|08.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|26.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|21.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|15.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|5 : 0
|31.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|4 : 1
|06.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|28.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|9
|20
| 2
Повышение
|Магдебург
|8
|16
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|8
|16
|4
|Карлсруэ
|8
|16
|5
|Ганновер-96
|9
|16
|6
|Гамбург
|8
|15
|7
|Герта
|9
|14
|8
|Эльверсберг
|9
|13
|9
|Кёльн
|9
|12
|10
|Гройтер Фюрт
|8
|10
|11
|Нюрнберг
|8
|10
|12
|Кайзерслаутерн
|8
|9
|13
|Дармштадт 98
|9
|9
|14
|Шальке-04
|9
|8
|15
|Ульм 1846
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Ян
|9
|4