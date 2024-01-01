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Гамбург - Магдебург 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
20 Октября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур
Гамбург
Магдебург

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Магдебург, которое состоится 20 Октября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
14.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Магдебург2 : 2Гамбург
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Гамбург2 : 0Магдебург
29.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Магдебург3 : 2Гамбург
23.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Гамбург2 : 3Магдебург
08.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Гамбург1 : 2Магдебург
26.10.2018 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Магдебург0 : 1Гамбург
06.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 0 : 3Гамбург
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Гамбург2 : 2
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 2 : 2Гамбург
15.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Гамбург5 : 0
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Гамбург4 : 1
06.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Магдебург2 : 2
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 1 : 2Магдебург
22.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Магдебург2 : 2
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 1 : 2Магдебург
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 4Магдебург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна920
2
Повышение
Магдебург816
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 07816
4 Карлсруэ816
5 Ганновер-96916
6 Гамбург815
7 Герта914
8 Эльверсберг913
9 Кёльн912
10 Гройтер Фюрт810
11 Нюрнберг810
12 Кайзерслаутерн89
13 Дармштадт 9899
14 Шальке-0498
15 Ульм 184687
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б97
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер96
18
Зона вылета
Ян94

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