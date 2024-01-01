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Гройтер Фюрт - Нюрнберг 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
20 Октября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур
Гройтер Фюрт
Нюрнберг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Нюрнберг, которое состоится 20 Октября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
Германия Александер Цорнигер
История личных встреч
25.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Нюрнберг
15.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Нюрнберг1 : 1Гройтер Фюрт
04.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Гройтер Фюрт1 : 0Нюрнберг
23.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Нюрнберг2 : 0Гройтер Фюрт
21.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Гройтер Фюрт2 : 2Нюрнберг
29.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Нюрнберг2 : 3Гройтер Фюрт
13.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Нюрнберг0 : 1Гройтер Фюрт
24.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Гройтер Фюрт0 : 0Нюрнберг
03.03.2018 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Нюрнберг0 : 2Гройтер Фюрт
24.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Гройтер Фюрт1 : 3Нюрнберг
06.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 2 : 2Гройтер Фюрт
27.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Гройтер Фюрт1 : 2
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 2 : 0Гройтер Фюрт
15.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Гройтер Фюрт0 : 0
30.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 4Гройтер Фюрт
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Нюрнберг3 : 2
29.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 2 : 0Нюрнберг
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Нюрнберг0 : 2
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 1 : 2Нюрнберг
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Нюрнберг0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна920
2
Повышение
Магдебург816
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 07816
4 Карлсруэ816
5 Ганновер-96916
6 Гамбург815
7 Герта914
8 Эльверсберг913
9 Кёльн912
10 Гройтер Фюрт810
11 Нюрнберг810
12 Кайзерслаутерн89
13 Дармштадт 9899
14 Шальке-0498
15 Ульм 184687
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б97
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер96
18
Зона вылета
Ян94

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