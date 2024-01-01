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Сабуртало - Торпедо Кт 20 Октября прямая трансляция

20 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 29-й тур
Сабуртало
Торпедо Кт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Торпедо Кт, которое состоится 20 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
18.09.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур Торпедо Кт2 : 1Сабуртало
27.04.2024 Грузия — Высшая лига 11-й тур Сабуртало3 : 3Торпедо Кт
06.03.2024 Грузия — Высшая лига 2-й тур Торпедо Кт2 : 3Сабуртало
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Торпедо Кт5 : 0Сабуртало
08.08.2023 Грузия - Высшая лига 19-й тур Сабуртало1 : 3Торпедо Кт
25.04.2023 Грузия - Высшая лига 10-й тур Торпедо Кт0 : 3Сабуртало
26.02.2023 Грузия - Высшая лига 1-й тур Сабуртало0 : 0Торпедо Кт
16.10.2022 Грузия - Высшая лига 30-й тур Торпедо Кт1 : 1Сабуртало
15.08.2022 Грузия - Высшая лига 21-й тур Сабуртало2 : 4Торпедо Кт
08.05.2022 Грузия - Высшая лига 12-й тур Торпедо Кт0 : 1Сабуртало
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур 1 : 2Сабуртало
30.09.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 3 : 4Сабуртало
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Сабуртало1 : 1
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 2 : 6Сабуртало
18.09.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур Торпедо Кт2 : 1Сабуртало
06.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур 2 : 1Торпедо Кт
30.09.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 1 : 2Торпедо Кт
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Торпедо Кт1 : 0
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 0 : 3Торпедо Кт
18.09.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур Торпедо Кт2 : 1Сабуртало
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо Кт2857
2
Квалификация Лиги конференций
Дила2855
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2855
4 Динамо Бт2945
5 Динамо Тб2938
6 Самгурали2831
7 Колхети-19132829
8
Стыковая зона
Гагра2926
9
Стыковая зона
Самтредиа2825
10
Зона вылета
Телави2924

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