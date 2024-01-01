Сабуртало - Торпедо Кт 20 Октября прямая трансляция
20 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Торпедо Кт, которое состоится 20 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
|18.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|11-й тур
|3 : 3
|06.03.2024
|Грузия — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|5 : 0
|08.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 3
|25.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 3
|26.02.2023
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 0
|16.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|15.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 4
|08.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 2
|30.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|3 : 4
|26.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 6
|18.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 1
|06.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|2 : 1
|30.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|1 : 2
|26.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 3
|18.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо Кт
|28
|57
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|28
|55
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|28
|55
|4
|Динамо Бт
|29
|45
|5
|Динамо Тб
|29
|38
|6
|Самгурали
|28
|31
|7
|Колхети-1913
|28
|29
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|29
|26
| 9
Стыковая зона
|Самтредиа
|28
|25
| 10
Зона вылета
|Телави
|29
|24