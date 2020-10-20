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Дила - Самгурали 20 Октября прямая трансляция

20 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 29-й тур
Дила
Самгурали

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Самгурали, которое состоится 20 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
11.08.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур Самгурали0 : 1Дила
27.04.2024 Грузия — Высшая лига 11-й тур Дила1 : 1Самгурали
07.03.2024 Грузия — Высшая лига 2-й тур Самгурали0 : 1Дила
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур Самгурали1 : 0Дила
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Дила2 : 0Самгурали
28.05.2023 Грузия - Высшая лига 17-й тур Самгурали2 : 2Дила
13.04.2023 Грузия - Высшая лига 8-й тур Дила0 : 3Самгурали
03.12.2022 Грузия - Высшая лига 36-й тур Дила3 : 0Самгурали
17.09.2022 Грузия - Высшая лига 27-й тур Самгурали0 : 3Дила
20.06.2022 Грузия - Высшая лига 18-й тур Дила1 : 0Самгурали
06.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур 0 : 5Дила
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 2 : 2Дила
27.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Дила1 : 2
20.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Дила3 : 2
15.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 1 : 1Дила
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур Самгурали1 : 2
30.09.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Самгурали3 : 4
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 1 : 0Самгурали
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Самгурали2 : 2
15.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 2 : 2Самгурали
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо Кт2857
2
Квалификация Лиги конференций
Дила2855
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2855
4 Динамо Бт2945
5 Динамо Тб2938
6 Самгурали2831
7 Колхети-19132829
8
Стыковая зона
Гагра2926
9
Стыковая зона
Самтредиа2825
10
Зона вылета
Телави2924

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