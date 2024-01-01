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Тюмень - Торпедо М 21 Октября прямая трансляция

21 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур
Тюмень
Торпедо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Торпедо М, которое состоится 21 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
11.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Торпедо М0 : 0Тюмень
09.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Тюмень0 : 0Торпедо М
26.09.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 26-й тур Торпедо М5 : 1Тюмень
11.06.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 11-й тур Тюмень1 : 2Торпедо М
23.07.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 19-й тур Тюмень2 : 1Торпедо М
22.03.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 2-й тур Торпедо М1 : 1Тюмень
30.09.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 27-й тур Тюмень1 : 3Торпедо М
01.04.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 1-й тур Торпедо М2 : 1Тюмень
23.10.1994 Чемпионат России Высшая лига - 1994 28-й тур Торпедо М2 : 1Тюмень
26.03.1994 Чемпионат России Высшая лига - 1994 3-й тур Тюмень0 : 0Торпедо М
16.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Тюмень0 : 0 4 : 3
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур 1 : 0Тюмень
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Тюмень1 : 1
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур 2 : 1Тюмень
24.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 2Тюмень
16.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Торпедо М0 : 4
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Торпедо М5 : 0
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 1 : 1Торпедо М
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Торпедо М2 : 2
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 2Торпедо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика1527
2
Повышение
Арсенал Т1426
3
Стыковая зона
Торпедо М1426
4
Стыковая зона
Урал1526
5 Сочи1524
6 Черноморец1524
7 Ротор1522
8 Нефтехимик1521
9 Енисей1520
10 Родина1519
11 СКА-Хабаровск1518
12 Чайка1418
13 Алания1517
14 КАМАЗ1516
15 Сокол1515
16
Зона вылета
Шинник1514
17
Зона вылета
Уфа1511
18
Зона вылета
Тюмень146

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