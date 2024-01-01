Тюмень - Торпедо М 21 Октября прямая трансляция
21 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Торпедо М, которое состоится 21 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тюмень
Тюмень
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Игорь Анатольевич Меньщиков
|Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
|11.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|09.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 0
|26.09.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|26-й тур
|5 : 1
|11.06.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|11-й тур
|1 : 2
|23.07.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|19-й тур
|2 : 1
|22.03.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|2-й тур
|1 : 1
|30.09.1995
|Чемпионат России Высшая лига - 1995
|27-й тур
|1 : 3
|01.04.1995
|Чемпионат России Высшая лига - 1995
|1-й тур
|2 : 1
|23.10.1994
|Чемпионат России Высшая лига - 1994
|28-й тур
|2 : 1
|26.03.1994
|Чемпионат России Высшая лига - 1994
|3-й тур
|0 : 0
|16.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 3
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 1
|24.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 2
|16.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 4
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|5 : 0
|05.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 2
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|15
|27
| 2
Повышение
|Арсенал Т
|14
|26
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|14
|26
| 4
Стыковая зона
|Урал
|15
|26
|5
|Сочи
|15
|24
|6
|Черноморец
|15
|24
|7
|Ротор
|15
|22
|8
|Нефтехимик
|15
|21
|9
|Енисей
|15
|20
|10
|Родина
|15
|19
|11
|СКА-Хабаровск
|15
|18
|12
|Чайка
|14
|18
|13
|Алания
|15
|17
|14
|КАМАЗ
|15
|16
|15
|Сокол
|15
|15
| 16
Зона вылета
|Шинник
|15
|14
| 17
Зона вылета
|Уфа
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|14
|6