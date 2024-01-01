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Аль-Айн - Аль-Хиляль 21 Октября прямая трансляция

21 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 3-й тур
Аль-Айн
Аль-Хиляль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Айн - Аль-Хиляль, которое состоится 21 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
АргентинаЭрнан Креспо
ПортугалияЖорже Жезуш
История личных встреч
23.04.2024Лига чемпионов АФК - 20241/2 финала. 2-й матчАль-Хиляль2 : 1Аль-Айн
17.04.2024Лига чемпионов АФК - 20241/2 финала. 1-й матчАль-Айн4 : 2Аль-Хиляль
06.05.2019Лига чемпионов АФК - 2019Группа C. 5-й турАль-Хиляль2 : 0Аль-Айн
05.03.2019Лига чемпионов АФК - 2019Группа C. 1-й турАль-Айн0 : 1Аль-Хиляль
02.04.2018Лига чемпионов АФК - 2018Группа D. 5-й турАль-Айн2 : 1Аль-Хиляль
13.02.2018Лига чемпионов АФК - 2018Группа D. 1-й турАль-Хиляль0 : 0Аль-Айн
11.09.2017Лига чемпионов АФК - 20171/4 финала. 2-й матчАль-Хиляль3 : 0Аль-Айн
21.08.2017Лига чемпионов АФК - 20171/4 финала. 1-й матчАль-Айн0 : 0Аль-Хиляль
01.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й тур4 : 2Аль-Айн
16.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 1-й турАль-Айн1 : 1
25.05.2024Лига чемпионов АФК - 2024Финал. 2-й матчАль-Айн5 : 1
11.05.2024Лига чемпионов АФК - 2024Финал. 1-й матч2 : 1Аль-Айн
23.04.2024Лига чемпионов АФК - 20241/2 финала. 2-й матчАль-Хиляль2 : 1Аль-Айн
18.10.2024Саудовская Аравия — Про-Лига7-й турАль-Хиляль3 : 0
05.10.2024Саудовская Аравия — Про-Лига6-й тур1 : 2Аль-Хиляль
01.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й турАль-Хиляль5 : 0
28.09.2024Саудовская Аравия — Про-Лига5-й тур2 : 4Аль-Хиляль
21.09.2024Саудовская Аравия — Про-Лига4-й турАль-Хиляль3 : 1
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хиляль26
2
1/8 финала
Аль-Ахли26
3
1/8 финала
Аль-Садд24
4
1/8 финала
Аль-Наср24
5
1/8 финала
Эстегляль23
6
1/8 финала
Аль-Гарафа23
7
1/8 финала
Аль-Васл23
8
1/8 финала
Персеполис21
9 Пахтакор21
10 Аль-Айн21
11 Аль-Шорта21
12 Аль-Райян20
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Кванджу26
2
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим24
3
1/8 финала
Виссел Кобе24
4
1/8 финала
Бурирам Юнайтед24
5
1/8 финала
Шаньдун Тайшань23
6
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос23
7
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа23
8
1/8 финала
Пхохан Стилерс23
9 Кавасаки Фронтале23
10 Шанхай Порт21
11 Сентрал Кост Маринерс20
12 Ульсан Хёндэ20

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