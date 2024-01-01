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Аль-Садд - Персеполис 21 Октября прямая трансляция

21 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 3-й тур
Аль-Садд
Персеполис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Садд - Персеполис, которое состоится 21 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Садд
Доха, Катар
Персеполис
Тегеран, Иран
Главные тренеры
ИспанияФеликс Санчес
ИспанияХуан Карлос Гарридо
История личных встреч
27.09.2020Лига чемпионов АФК - 20201/8 финалаПерсеполис1 : 0Аль-Садд
20.05.2019Лига чемпионов АФК - 2019Группа D. 6-й турПерсеполис2 : 0Аль-Садд
12.03.2019Лига чемпионов АФК - 2019Группа D. 2-й турАль-Садд1 : 0Персеполис
23.10.2018Лига чемпионов АФК - 20181/2 финала. 2-й матчПерсеполис1 : 1Аль-Садд
02.10.2018Лига чемпионов АФК - 20181/2 финала. 1-й матчАль-Садд0 : 1Персеполис
16.04.2018Лига чемпионов АФК - 2018Группа C. 6-й турПерсеполис1 : 0Аль-Садд
20.02.2018Лига чемпионов АФК - 2018Группа C. 2-й турАль-Садд3 : 1Персеполис
30.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й турАль-Садд2 : 0
16.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 1-й тур1 : 1Аль-Садд
04.12.2023Лига чемпионов АФК - 2024Группа B. 6-й турАль-Садд2 : 2
27.11.2023Лига чемпионов АФК - 2024Группа B. 5-й тур0 : 2Аль-Садд
06.11.2023Лига чемпионов АФК - 2024Группа B. 4-й тур2 : 0Аль-Садд
30.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й турПерсеполис1 : 1
16.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 1-й тур1 : 0Персеполис
05.12.2023Лига чемпионов АФК - 2024Группа E. 6-й турПерсеполис1 : 2
27.11.2023Лига чемпионов АФК - 2024Группа E. 5-й тур0 : 0Персеполис
07.11.2023Лига чемпионов АФК - 2024Группа E. 4-й тур1 : 1Персеполис
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хиляль26
2
1/8 финала
Аль-Ахли26
3
1/8 финала
Аль-Садд24
4
1/8 финала
Аль-Наср24
5
1/8 финала
Эстегляль23
6
1/8 финала
Аль-Гарафа23
7
1/8 финала
Аль-Васл23
8
1/8 финала
Персеполис21
9 Пахтакор21
10 Аль-Айн21
11 Аль-Шорта21
12 Аль-Райян20
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Кванджу26
2
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим24
3
1/8 финала
Виссел Кобе24
4
1/8 финала
Бурирам Юнайтед24
5
1/8 финала
Шаньдун Тайшань23
6
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос23
7
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа23
8
1/8 финала
Пхохан Стилерс23
9 Кавасаки Фронтале23
10 Шанхай Порт21
11 Сентрал Кост Маринерс20
12 Ульсан Хёндэ20

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