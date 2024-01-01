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Аль-Шорта - Пахтакор 21 Октября прямая трансляция

21 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 3-й тур
Аль-Шорта
Пахтакор

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Шорта - Пахтакор, которое состоится 21 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Шорта
Багдад, Ирак
Пахтакор
Ташкент, Узбекистан
История личных встреч
01.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й тур5 : 0Аль-Шорта
16.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 1-й турАль-Шорта1 : 1
09.08.2023Клубный кубок арабских чемпионов1/2 финалаАль-Шорта0 : 1
05.08.2023Клубный кубок арабских чемпионов1/4 финала2 : 4Аль-Шорта
30.04.2021Лига чемпионов АФК - 2021Группа C. 6-й тур1 : 0Аль-Шорта
06.10.2024Узбекистан — ПФЛ 202421-й турПахтакор4 : 2
30.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й тур1 : 1Пахтакор
25.09.2024Узбекистан — ПФЛ 202420-й турПахтакор6 : 0
21.09.2024Узбекистан — ПФЛ 202419-й тур3 : 2Пахтакор
17.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 1-й турПахтакор0 : 1
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хиляль26
2
1/8 финала
Аль-Ахли26
3
1/8 финала
Аль-Садд24
4
1/8 финала
Аль-Наср24
5
1/8 финала
Эстегляль23
6
1/8 финала
Аль-Гарафа23
7
1/8 финала
Аль-Васл23
8
1/8 финала
Персеполис21
9 Пахтакор21
10 Аль-Айн21
11 Аль-Шорта21
12 Аль-Райян20
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Кванджу26
2
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим24
3
1/8 финала
Виссел Кобе24
4
1/8 финала
Бурирам Юнайтед24
5
1/8 финала
Шаньдун Тайшань23
6
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос23
7
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа23
8
1/8 финала
Пхохан Стилерс23
9 Кавасаки Фронтале23
10 Шанхай Порт21
11 Сентрал Кост Маринерс20
12 Ульсан Хёндэ20

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