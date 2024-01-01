Аль-Шорта - Пахтакор 21 Октября прямая трансляция
21 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Шорта - Пахтакор, которое состоится 21 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Шорта
Багдад, Ирак
Пахтакор
Ташкент, Узбекистан
История личных встреч
|01.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 2-й тур
|5 : 0
|16.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 1-й тур
|1 : 1
|09.08.2023
|Клубный кубок арабских чемпионов
|1/2 финала
|0 : 1
|05.08.2023
|Клубный кубок арабских чемпионов
|1/4 финала
|2 : 4
|30.04.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|Группа C. 6-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Узбекистан — ПФЛ 2024
|21-й тур
|4 : 2
|30.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 2-й тур
|1 : 1
|25.09.2024
|Узбекистан — ПФЛ 2024
|20-й тур
|6 : 0
|21.09.2024
|Узбекистан — ПФЛ 2024
|19-й тур
|3 : 2
|17.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Запад
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аль-Хиляль
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Аль-Ахли
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Аль-Садд
|2
|4
| 4
1/8 финала
|Аль-Наср
|2
|4
| 5
1/8 финала
|Эстегляль
|2
|3
| 6
1/8 финала
|Аль-Гарафа
|2
|3
| 7
1/8 финала
|Аль-Васл
|2
|3
| 8
1/8 финала
|Персеполис
|2
|1
|9
|Пахтакор
|2
|1
|10
|Аль-Айн
|2
|1
|11
|Аль-Шорта
|2
|1
|12
|Аль-Райян
|2
|0
Восток
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Кванджу
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Джохор Дарул Тазим
|2
|4
| 3
1/8 финала
|Виссел Кобе
|2
|4
| 4
1/8 финала
|Бурирам Юнайтед
|2
|4
| 5
1/8 финала
|Шаньдун Тайшань
|2
|3
| 6
1/8 финала
|Иокогама Ф. Маринос
|2
|3
| 7
1/8 финала
|Шанхай Шэньхуа
|2
|3
| 8
1/8 финала
|Пхохан Стилерс
|2
|3
|9
|Кавасаки Фронтале
|2
|3
|10
|Шанхай Порт
|2
|1
|11
|Сентрал Кост Маринерс
|2
|0
|12
|Ульсан Хёндэ
|2
|0