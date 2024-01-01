Монако - Црвена Звезда 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
22 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Црвена Звезда, которое состоится 22 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако, Монако
Црвена Звезда
Белград, Сербия
|1
|вр
|Радослав Маецки
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|5
|зщ
|Тило Керер
|12
|зщ
|Каю Энрике
|6
|пз
|Денис Закария
|15
|пз
|Ламин Камара
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|18
|пз
|Такуми Минамино
|7
|пз
|Элисс Бен-Сегир
|36
|нп
|Брил Эмболо
|18
|вр
|Омри Глазер
|66
|зщ
|Сёл Юн Ву
|33
|зщ
|Ванья Дркушич
|5
|зщ
|Урош Спаич
|24
|зщ
|Нассер Джига
|6
|пз
|Раде Крунич
|21
|пз
|Тими Элшник
|15
|пз
|Силас Катомпа Мвумпа
|32
|пз
|Лука Илич
|14
|пз
|Питер Олайинка
|9
|нп
|Шериф Ндиайе
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Владан Милоевич
История личных встреч
|03.11.2022
|Лига Европы
|Группа H. 6-й тур
|4 : 1
|08.09.2022
|Лига Европы
|Группа H. 1-й тур
|0 : 1
|18.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 0
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|18.10.2024
|Сербия — Суперлига
|12-й тур
|5 : 1
|06.10.2024
|Сербия — Суперлига
|11-й тур
|1 : 3
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
|27.09.2024
|Сербия — Суперлига
|10-й тур
|2 : 1
|23.09.2024
|Сербия — Суперлига
|9-й тур
|0 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Монако» — «Црвена Звезда». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Брест
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Бенфика
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Байер
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Ювентус
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Интер М
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Арсенал
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Спарта П
|2
|4
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|2
|4
| 14
Плей-офф
|Монако
|2
|4
| 15
Плей-офф
|Лилль
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Бавария
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Барселона
|2
|3
| 18
Плей-офф
|ПСЖ
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Селтик
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Реал Мадрид
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Болонья
|2
|1
|25
|Шахтёр
|2
|1
|26
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|27
|Штутгарт
|2
|1
|28
|Динамо З
|2
|1
|29
|РБ Лейпциг
|2
|0
|30
|Жирона
|2
|0
|31
|Штурм
|2
|0
|32
|Милан
|2
|0
|33
|Црвена Звезда
|2
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|2
|0
|35
|Слован Бр
|2
|0
|36
|Янг Бойз
|2
|0