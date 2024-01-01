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Монако - Црвена Звезда 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
22 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Монако
Црвена Звезда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Црвена Звезда, которое состоится 22 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако, Монако
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1ПольшаврРадослав Маецки
4НидерландызщДжордан Тезе
17Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
5ГерманиязщТило Керер
12БразилиязщКаю Энрике
6ШвейцарияпзДенис Закария
15СенегалпзЛамин Камара
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
18ЯпонияпзТакуми Минамино
7МароккопзЭлисс Бен-Сегир
36ШвейцариянпБрил Эмболо
18ИзраильврОмри Глазер
66Южная КореязщСёл Юн Ву
33СловениязщВанья Дркушич
5СербиязщУрош Спаич
24Буркина-ФасозщНассер Джига
6Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
21СловенияпзТими Элшник
15ДР КонгопзСилас Катомпа Мвумпа
32СербияпзЛука Илич
14НигерияпзПитер Олайинка
9СенегалнпШериф Ндиайе
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
СербияВладан Милоевич
История личных встреч
03.11.2022Лига ЕвропыГруппа H. 6-й турМонако4 : 1Црвена Звезда
08.09.2022Лига ЕвропыГруппа H. 1-й турЦрвена Звезда0 : 1Монако
18.10.2024Франция — Лига 18-й турМонако0 : 0
05.10.2024Франция — Лига 17-й тур1 : 2Монако
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур2 : 2Монако
28.09.2024Франция — Лига 16-й турМонако2 : 1
22.09.2024Франция — Лига 15-й турМонако3 : 1
18.10.2024Сербия — Суперлига12-й турЦрвена Звезда5 : 1
06.10.2024Сербия — Суперлига11-й тур1 : 3Црвена Звезда
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур4 : 0Црвена Звезда
27.09.2024Сербия — Суперлига10-й турЦрвена Звезда2 : 1
23.09.2024Сербия — Суперлига9-й тур0 : 4Црвена Звезда
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Монако» — «Црвена Звезда». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Боруссия Д26
2
1/8 финала
Брест26
3
1/8 финала
Бенфика26
4
1/8 финала
Байер26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Астон Вилла26
7
1/8 финала
Ювентус26
8
1/8 финала
Манчестер Сити24
9
Плей-офф
Интер М24
10
Плей-офф
Аталанта24
11
Плей-офф
Арсенал24
12
Плей-офф
Спарта П24
13
Плей-офф
Спортинг24
14
Плей-офф
Монако24
15
Плей-офф
Лилль23
16
Плей-офф
Бавария23
17
Плей-офф
Барселона23
18
Плей-офф
ПСЖ23
19
Плей-офф
Селтик23
20
Плей-офф
Брюгге23
21
Плей-офф
Фейеноорд23
22
Плей-офф
Атлетико М23
23
Плей-офф
Реал Мадрид23
24
Плей-офф
Болонья21
25 Шахтёр21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Штутгарт21
28 Динамо З21
29 РБ Лейпциг20
30 Жирона20
31 Штурм20
32 Милан20
33 Црвена Звезда20
34 Ред Булл Зальцбург20
35 Слован Бр20
36 Янг Бойз20

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