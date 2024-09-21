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Ювентус - Штутгарт 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
22 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Ювентус
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Штутгарт, которое состоится 22 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1ИталияврМаттиа Перин
37ИталиязщНиколо Савона
4ИталиязщФедерико Гатти
15ФранциязщПьер Калюлю
32КолумбиязщХуан Давид Кабаль Мурильо
5ИталияпзМануэль Локателли
27ИталияпзАндреа Камбьязо
10ТурцияпзКенан Йылдыз
21ИталияпзНиколо Фаджоли
51БельгияпзСамюэль Мбангула
9СербиянпДушан Влахович
33ГерманияврАлександр Нюбель
24ГерманиязщЮлиан Хабот
15ГерманиязщПаскаль Штенцель
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
29ФранцияпзАнтони Руо
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
18ГерманиянпДжейми Левелинг
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
26ГерманиянпДениз Ундав
8ФранциянпЭнцо Мийо
Главные тренеры
ИталияТьяго Мотта
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
19.10.2024Италия — Серия А8-й турЮвентус1 : 0
06.10.2024Италия — Серия А7-й турЮвентус1 : 1
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур2 : 3Ювентус
28.09.2024Италия — Серия А6-й тур0 : 3Ювентус
21.09.2024Италия — Серия А5-й турЮвентус0 : 0
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур4 : 0Штутгарт
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й турШтутгарт1 : 1
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турШтутгарт1 : 1
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур2 : 2Штутгарт
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й турШтутгарт5 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Ювентус» — «Штутгарт». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Боруссия Д26
2
1/8 финала
Брест26
3
1/8 финала
Бенфика26
4
1/8 финала
Байер26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Астон Вилла26
7
1/8 финала
Ювентус26
8
1/8 финала
Манчестер Сити24
9
Плей-офф
Интер М24
10
Плей-офф
Аталанта24
11
Плей-офф
Арсенал24
12
Плей-офф
Спарта П24
13
Плей-офф
Спортинг24
14
Плей-офф
Монако24
15
Плей-офф
Лилль23
16
Плей-офф
Бавария23
17
Плей-офф
Барселона23
18
Плей-офф
ПСЖ23
19
Плей-офф
Селтик23
20
Плей-офф
Брюгге23
21
Плей-офф
Фейеноорд23
22
Плей-офф
Атлетико М23
23
Плей-офф
Реал Мадрид23
24
Плей-офф
Болонья21
25 Шахтёр21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Штутгарт21
28 Динамо З21
29 РБ Лейпциг20
30 Жирона20
31 Штурм20
32 Милан20
33 Црвена Звезда20
34 Ред Булл Зальцбург20
35 Слован Бр20
36 Янг Бойз20

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