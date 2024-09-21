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ПСЖ - ПСВ Эйндховен 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
22 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
ПСЖ
ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - ПСВ Эйндховен, которое состоится 22 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
17Португалияпз Витинья
87ПортугалияпзЖоау Невеш
10ФранциянпУсман Дембеле
11ИспаниянпМарко Асенсио
29ФранциянпБрэдли Баркола
1АргентинаврВальтер Бенитес
2НидерландызщРик Карсдорп
6НидерландызщРайан Фламинго
18ФранциязщОливье Боскальи
17БразилиязщМауро Жуниор
20НидерландыпзГус Тиль
34МароккопзИсмаэль Сайбари
7СШАнпМалик Тилльман
11БельгиянпЖоан Бакайоко
9НидерландынпЛюк де Йонг
10НидерландынпНоа Ланг
Главные тренеры
ИспанияЛуис Энрике
НидерландыПетер Бош
История личных встреч
19.10.2024Франция — Лига 18-й турПСЖ4 : 2
06.10.2024Франция — Лига 17-й тур1 : 1ПСЖ
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур2 : 0ПСЖ
27.09.2024Франция — Лига 16-й турПСЖ3 : 1
21.09.2024Франция — Лига 15-й тур1 : 1ПСЖ
19.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й тур1 : 2ПСВ Эйндховен
05.10.2024Нидерланды — Эредивизия8-й турПСВ Эйндховен2 : 1
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турПСВ Эйндховен1 : 1
28.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й тур0 : 2ПСВ Эйндховен
22.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й тур1 : 3ПСВ Эйндховен
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «ПСВ Эйндховен». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Боруссия Д26
2
1/8 финала
Брест26
3
1/8 финала
Бенфика26
4
1/8 финала
Байер26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Астон Вилла26
7
1/8 финала
Ювентус26
8
1/8 финала
Манчестер Сити24
9
Плей-офф
Интер М24
10
Плей-офф
Аталанта24
11
Плей-офф
Арсенал24
12
Плей-офф
Спарта П24
13
Плей-офф
Спортинг24
14
Плей-офф
Монако24
15
Плей-офф
Лилль23
16
Плей-офф
Бавария23
17
Плей-офф
Барселона23
18
Плей-офф
ПСЖ23
19
Плей-офф
Селтик23
20
Плей-офф
Брюгге23
21
Плей-офф
Фейеноорд23
22
Плей-офф
Атлетико М23
23
Плей-офф
Реал Мадрид23
24
Плей-офф
Болонья21
25 Шахтёр21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Штутгарт21
28 Динамо З21
29 РБ Лейпциг20
30 Жирона20
31 Штурм20
32 Милан20
33 Црвена Звезда20
34 Ред Булл Зальцбург20
35 Слован Бр20
36 Янг Бойз20

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