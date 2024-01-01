Реал Мадрид - Боруссия Д 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
22 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Боруссия Д, которое состоится 22 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|пз
|Родриго
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|23
|пз
|Эмре Джан
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|21
|пз
|Дониэлл Мален
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Нури Шахин
История личных встреч
|01.06.2024
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 2
|06.12.2017
|Лига чемпионов
|Группа H. 6-й тур
|3 : 2
|26.09.2017
|Лига чемпионов
|Группа H. 2-й тур
|1 : 3
|07.12.2016
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|2 : 2
|27.09.2016
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|2 : 2
|08.04.2014
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0
|02.04.2014
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|30.04.2013
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|24.04.2013
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 1
|06.11.2012
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 0
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|3 : 2
|18.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|7 : 1
|27.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 2
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|5 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Брест
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Бенфика
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Байер
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Ювентус
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Интер М
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Арсенал
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Спарта П
|2
|4
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|2
|4
| 14
Плей-офф
|Монако
|2
|4
| 15
Плей-офф
|Лилль
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Бавария
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Барселона
|2
|3
| 18
Плей-офф
|ПСЖ
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Селтик
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Реал Мадрид
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Болонья
|2
|1
|25
|Шахтёр
|2
|1
|26
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|27
|Штутгарт
|2
|1
|28
|Динамо З
|2
|1
|29
|РБ Лейпциг
|2
|0
|30
|Жирона
|2
|0
|31
|Штурм
|2
|0
|32
|Милан
|2
|0
|33
|Црвена Звезда
|2
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|2
|0
|35
|Слован Бр
|2
|0
|36
|Янг Бойз
|2
|0