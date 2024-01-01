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Реал Мадрид - Боруссия Д 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
22 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Реал Мадрид
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Боруссия Д, которое состоится 22 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1БельгияврТибо Куртуа
17ИспаниязщЛукас Васкес
23ФранциязщФерлан Менди
3БразилиязщЭдер Милитао
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
5АнглияпзДжуд Беллингем
11Бразилияпз Родриго
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
8УругвайпзФедерико Вальверде
9ФранциянпКилиан Мбаппе
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
23ГерманияпзЭмре Джан
20АвстрияпзМарсель Забитцер
21НидерландыпзДониэлл Мален
10ГерманияпзЮлиан Брандт
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ТурцияНури Шахин
История личных встреч
01.06.2024Лига чемпионовФиналБоруссия Д0 : 2Реал Мадрид
06.12.2017Лига чемпионовГруппа H. 6-й турРеал Мадрид3 : 2Боруссия Д
26.09.2017Лига чемпионовГруппа H. 2-й турБоруссия Д1 : 3Реал Мадрид
07.12.2016Лига чемпионовГруппа F. 6-й турРеал Мадрид2 : 2Боруссия Д
27.09.2016Лига чемпионовГруппа F. 2-й турБоруссия Д2 : 2Реал Мадрид
08.04.2014Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчБоруссия Д2 : 0Реал Мадрид
02.04.2014Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчРеал Мадрид3 : 0Боруссия Д
30.04.2013Лига чемпионов1/2 финала. 2-й матчРеал Мадрид2 : 0Боруссия Д
24.04.2013Лига чемпионов1/2 финала. 1-й матчБоруссия Д4 : 1Реал Мадрид
06.11.2012Лига чемпионовГруппа D. 4-й турРеал Мадрид2 : 2Боруссия Д
19.10.2024Испания — Примера10-й тур1 : 2Реал Мадрид
05.10.2024Испания — Примера9-й турРеал Мадрид2 : 0
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур1 : 0Реал Мадрид
29.09.2024Испания — Примера8-й тур1 : 1Реал Мадрид
24.09.2024Испания — Примера7-й турРеал Мадрид3 : 2
18.10.2024Германия — Бундеслига7-й турБоруссия Д2 : 1
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур2 : 1Боруссия Д
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБоруссия Д7 : 1
27.09.2024Германия — Бундеслига5-й турБоруссия Д4 : 2
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур5 : 1Боруссия Д
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Боруссия Д26
2
1/8 финала
Брест26
3
1/8 финала
Бенфика26
4
1/8 финала
Байер26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Астон Вилла26
7
1/8 финала
Ювентус26
8
1/8 финала
Манчестер Сити24
9
Плей-офф
Интер М24
10
Плей-офф
Аталанта24
11
Плей-офф
Арсенал24
12
Плей-офф
Спарта П24
13
Плей-офф
Спортинг24
14
Плей-офф
Монако24
15
Плей-офф
Лилль23
16
Плей-офф
Бавария23
17
Плей-офф
Барселона23
18
Плей-офф
ПСЖ23
19
Плей-офф
Селтик23
20
Плей-офф
Брюгге23
21
Плей-офф
Фейеноорд23
22
Плей-офф
Атлетико М23
23
Плей-офф
Реал Мадрид23
24
Плей-офф
Болонья21
25 Шахтёр21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Штутгарт21
28 Динамо З21
29 РБ Лейпциг20
30 Жирона20
31 Штурм20
32 Милан20
33 Црвена Звезда20
34 Ред Булл Зальцбург20
35 Слован Бр20
36 Янг Бойз20

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