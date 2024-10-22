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Факел - Зенит 22 Октября прямая трансляция

22 Октября 2024 года в 16:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 6-й тур
Факел
Зенит

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Зенит, которое состоится 22 Октября 2024 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
21.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Зенит3 : 1Факел
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Зенит3 : 0Факел
17.05.2024 Россия — МФЛ Группа Б Факел0 : 1Зенит
06.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Факел1 : 1Зенит
08.03.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит6 : 0Факел
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Зенит2 : 0Факел
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Зенит1 : 0Факел
16.11.2022 Fonbet Кубок России Группа B Факел0 : 2Зенит
08.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Факел1 : 1Зенит
31.08.2022 Fonbet Кубок России Группа B Зенит2 : 0Факел
18.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 2 : 3Факел
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 0 : 6Факел
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Факел1 : 1
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Факел3 : 1
01.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур 0 : 1Факел
18.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 5Зенит
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 0 : 0Зенит
12.10.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Зенит4 : 1
05.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Зенит1 : 0
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Факел» — «Зенит». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М512
2 Динамо М58
3 Динамо Мх58
4 Крылья Советов52
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М515
2 Ростов510
3 Химки55
4 Оренбург50
Группа C
КомандаИО
1 ЦСКА511
2 Ахмат59
3 Краснодар59
4 Пари Нижний Новгород51
Группа D
КомандаИО
1 Зенит513
2 Акрон58
3 Рубин56
4 Факел53

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