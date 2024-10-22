Факел - Зенит 22 Октября прямая трансляция
22 Октября 2024 года в 16:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Зенит, которое состоится 22 Октября 2024 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|21.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|3 : 0
|17.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 1
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|08.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|6 : 0
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|16.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|0 : 2
|08.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|31.08.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 0
|18.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 6
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 1
|01.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|0 : 1
|18.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 5
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|12.10.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Факел» — «Зенит». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|5
|12
|2
|Динамо М
|5
|8
|3
|Динамо Мх
|5
|8
|4
|Крылья Советов
|5
|2
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|5
|15
|2
|Ростов
|5
|10
|3
|Химки
|5
|5
|4
|Оренбург
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|5
|11
|2
|Ахмат
|5
|9
|3
|Краснодар
|5
|9
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|13
|2
|Акрон
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|6
|4
|Факел
|5
|3