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Шеффилд Уэнсдей - Суонси Сити 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
22 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 11-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Суонси Сити

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Суонси Сити, которое состоится 22 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Суонси Сити
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Суонси Сити3 : 0Шеффилд Уэнсдей
13.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 2Суонси Сити
25.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Суонси Сити1 : 1Шеффилд Уэнсдей
05.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Суонси Сити2 : 1Шеффилд Уэнсдей
09.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2Суонси Сити
23.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Шеффилд Уэнсдей3 : 1Суонси Сити
15.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Суонси Сити2 : 1Шеффилд Уэнсдей
27.02.2018 Кубок Англии 1/8 финала, переигровки Суонси Сити2 : 0Шеффилд Уэнсдей
17.02.2018 Кубок Англии 1/8 финала Шеффилд Уэнсдей0 : 0Суонси Сити
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 2
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 1 : 2Шеффилд Уэнсдей
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 0 : 0Шеффилд Уэнсдей
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Шеффилд Уэнсдей3 : 2
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 2 : 1Шеффилд Уэнсдей
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 0Суонси Сити
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Суонси Сити0 : 0
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 1 : 0Суонси Сити
29.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Суонси Сити1 : 1
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 1 : 2Суонси Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1022
2
Повышение
Бёрнли1021
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1019
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1019
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1018
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1018
7 Норвич Сити1016
8 Уотфорд1016
9 Мидлсбро1014
10 Бристоль Сити1014
11 Оксфорд Юнайтед1013
12 Дерби Каунти1013
13 Суонси Сити1012
14 Халл Сити1012
15 Престон Норт Энд1012
16 Сток Сити1011
17 Лутон Таун1011
18 Шеффилд Уэнсдей1011
19 Плимут Аргайл1011
20 Миллуолл1010
21 Ковентри Сити108
22
Зона вылета
Кардифф Сити108
23
Зона вылета
Портсмут108
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс107

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