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Сток Сити - Бристоль Сити 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
22 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 11-й тур
Сток Сити
Бристоль Сити

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Бристоль Сити, которое состоится 22 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турСток Сити4 : 0Бристоль Сити
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турБристоль Сити2 : 3Сток Сити
07.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турСток Сити1 : 2Бристоль Сити
17.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турБристоль Сити1 : 2Сток Сити
15.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турСток Сити0 : 1Бристоль Сити
24.11.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турБристоль Сити1 : 0Сток Сити
02.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турБристоль Сити0 : 2Сток Сити
20.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турСток Сити0 : 2Бристоль Сити
15.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турБристоль Сити1 : 1Сток Сити
14.09.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турСток Сити1 : 2Бристоль Сити
19.10.2024Англия — Чемпионшип10-й турСток Сити1 : 1
05.10.2024Англия — Чемпионшип9-й тур0 : 0Сток Сити
02.10.2024Англия — Чемпионшип8-й турСток Сити6 : 1
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й тур2 : 0Сток Сити
20.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турСток Сити1 : 3
19.10.2024Англия — Чемпионшип10-й тур0 : 2Бристоль Сити
06.10.2024Англия — Чемпионшип9-й турБристоль Сити1 : 1
02.10.2024Англия — Чемпионшип8-й турБристоль Сити0 : 0
29.09.2024Англия — Чемпионшип7-й тур1 : 1Бристоль Сити
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турБристоль Сити2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1022
2
Повышение
Бёрнли1021
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1019
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1019
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1018
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1018
7 Норвич Сити1016
8 Уотфорд1016
9 Мидлсбро1014
10 Бристоль Сити1014
11 Оксфорд Юнайтед1013
12 Дерби Каунти1013
13 Суонси Сити1012
14 Халл Сити1012
15 Престон Норт Энд1012
16 Сток Сити1011
17 Лутон Таун1011
18 Шеффилд Уэнсдей1011
19 Плимут Аргайл1011
20 Миллуолл1010
21 Ковентри Сити108
22
Зона вылета
Кардифф Сити108
23
Зона вылета
Портсмут108
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс107

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