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Куинз Парк Рейнджерс - Ковентри Сити 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
22 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 11-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Ковентри Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Ковентри Сити, которое состоится 22 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
Англия Марк Робинс
История личных встреч
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Ковентри Сити1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3Ковентри Сити
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 3Ковентри Сити
12.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Ковентри Сити2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
22.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Ковентри Сити1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
28.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Ковентри Сити
02.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 0Ковентри Сити
18.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Ковентри Сити3 : 2Куинз Парк Рейнджерс
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 0Ковентри Сити
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Ковентри Сити1 : 2
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Ковентри Сити3 : 0
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 3 : 0Ковентри Сити
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Ковентри Сити1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1022
2
Повышение
Бёрнли1021
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1019
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1019
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1018
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1018
7 Норвич Сити1016
8 Уотфорд1016
9 Мидлсбро1014
10 Бристоль Сити1014
11 Оксфорд Юнайтед1013
12 Дерби Каунти1013
13 Суонси Сити1012
14 Халл Сити1012
15 Престон Норт Энд1012
16 Сток Сити1011
17 Лутон Таун1011
18 Шеффилд Уэнсдей1011
19 Плимут Аргайл1011
20 Миллуолл1010
21 Ковентри Сити108
22
Зона вылета
Кардифф Сити108
23
Зона вылета
Портсмут108
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс107

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