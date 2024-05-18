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Шанхай Порт - Сентрал Кост Маринерс 22 Октября прямая трансляция

22 Октября 2024 года в 13:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 3-й тур
Шанхай Порт
Сентрал Кост Маринерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шанхай Порт - Сентрал Кост Маринерс, которое состоится 22 Октября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
Сентрал Кост Маринерс
Госфорд, Австралия
История личных встреч
18.10.2024 Китай — Суперлига 28-й тур 3 : 1Шанхай Порт
01.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур 3 : 0Шанхай Порт
28.09.2024 Китай — Суперлига 27-й тур Шанхай Порт2 : 1
21.09.2024 Китай — Суперлига 26-й тур 3 : 4Шанхай Порт
18.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 1-й тур Шанхай Порт2 : 2
18.10.2024 Австралия — А-лига 1-й тур Сентрал Кост Маринерс0 : 0
01.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур Сентрал Кост Маринерс1 : 2
17.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 1-й тур 3 : 1Сентрал Кост Маринерс
25.05.2024 Австралия - А-лига Финал Сентрал Кост Маринерс3 : 1 ДВ
18.05.2024 Австралия - А-лига 1/2 финала. 2-й матч Сентрал Кост Маринерс0 : 0
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Садд37
2
1/8 финала
Аль-Хиляль26
3
1/8 финала
Аль-Ахли26
4
1/8 финала
Аль-Наср24
5
1/8 финала
Эстегляль23
6
1/8 финала
Аль-Гарафа23
7
1/8 финала
Аль-Васл23
8
1/8 финала
Пахтакор32
9 Аль-Шорта32
10 Аль-Айн21
11 Персеполис31
12 Аль-Райян20
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Кванджу26
2
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим24
3
1/8 финала
Виссел Кобе24
4
1/8 финала
Бурирам Юнайтед24
5
1/8 финала
Шаньдун Тайшань23
6
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос23
7
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа23
8
1/8 финала
Пхохан Стилерс23
9 Кавасаки Фронтале23
10 Шанхай Порт21
11 Сентрал Кост Маринерс20
12 Ульсан Хёндэ20

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