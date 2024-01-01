00:25 ()
Свернуть список

Эстегляль - Аль-Наср 22 Октября прямая трансляция

22 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 3-й тур
Эстегляль
Аль-Наср

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстегляль - Аль-Наср, которое состоится 22 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эстегляль
Тегеран, Иран
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияСтефано Пиоли
История личных встреч
30.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й тур2 : 0Эстегляль
16.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 1-й турЭстегляль3 : 0
13.09.2021Лига чемпионов АФК - 20211/8 финалаЭстегляль0 : 2
30.04.2021Лига чемпионов АФК - 2021Группа C. 6-й турЭстегляль1 : 0
27.04.2021Лига чемпионов АФК - 2021Группа C. 5-й тур0 : 0Эстегляль
18.10.2024Саудовская Аравия — Про-Лига7-й тур1 : 2Аль-Наср
05.10.2024Саудовская Аравия — Про-Лига6-й турАль-Наср3 : 0
30.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й турАль-Наср2 : 1
27.09.2024Саудовская Аравия — Про-Лига5-й турАль-Наср2 : 0
20.09.2024Саудовская Аравия — Про-Лига4-й тур0 : 3Аль-Наср
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Садд37
2
1/8 финала
Аль-Хиляль26
3
1/8 финала
Аль-Ахли26
4
1/8 финала
Аль-Наср24
5
1/8 финала
Эстегляль23
6
1/8 финала
Аль-Гарафа23
7
1/8 финала
Аль-Васл23
8
1/8 финала
Пахтакор32
9 Аль-Шорта32
10 Аль-Айн21
11 Персеполис31
12 Аль-Райян20
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Кванджу26
2
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим24
3
1/8 финала
Виссел Кобе24
4
1/8 финала
Бурирам Юнайтед24
5
1/8 финала
Шаньдун Тайшань23
6
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос23
7
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа23
8
1/8 финала
Пхохан Стилерс23
9 Кавасаки Фронтале23
10 Шанхай Порт21
11 Сентрал Кост Маринерс20
12 Ульсан Хёндэ20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close