Манчестер Сити - Спарта 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
23 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Спарта П, которое состоится 23 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Спарта П
Прага, Чехия
|31
|вр
|Эдерсон
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Натан Аке
|26
|зщ
|Савио
|82
|пз
|Рико Льюис
|8
|пз
|Матео Ковачич
|20
|пз
|Бернарду Силва
|47
|пз
|Фил Фоден
|10
|пз
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Петер Виндаль-Йенсен
|41
|зщ
|Мартин Витик
|27
|зщ
|Филип Панак
|30
|зщ
|Ярослав Зелены
|17
|зщ
|Анхело Пресиадо
|6
|пз
|Каан Кайринен
|20
|пз
|Казим Лячи
|28
|пз
|Томаш Виснер
|14
|нп
|Велько Бирманчевич
|10
|нп
|Альбион Рахмани
|22
|нп
|Лукаш Гараслин
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Ларс Фриис
История личных встреч
|20.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 4
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|24.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|19.10.2024
|Чехия — Высшая лига
|12-й тур
|2 : 1
|06.10.2024
|Чехия — Высшая лига
|11-й тур
|2 : 1
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|27.09.2024
|Чехия — Высшая лига
|10-й тур
|2 : 3
|22.09.2024
|Чехия — Высшая лига
|9-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Спарта». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Монако
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Брест
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Бенфика
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Байер
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Ювентус
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Интер М
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Аталанта
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Арсенал
|2
|4
| 13
Плей-офф
|Спарта П
|2
|4
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|2
|4
| 15
Плей-офф
|Милан
|3
|3
| 16
Плей-офф
|Лилль
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Бавария
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Барселона
|2
|3
| 19
Плей-офф
|ПСЖ
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Селтик
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Реал Мадрид
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
|25
|Болонья
|2
|1
|26
|Шахтёр
|2
|1
|27
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|28
|Штутгарт
|2
|1
|29
|Динамо З
|2
|1
|30
|РБ Лейпциг
|2
|0
|31
|Жирона
|2
|0
|32
|Штурм
|2
|0
|33
|Ред Булл Зальцбург
|2
|0
|34
|Слован Бр
|2
|0
|35
|Янг Бойз
|2
|0
|36
|Црвена Звезда
|3
|0