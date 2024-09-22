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Манчестер Сити - Спарта 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
23 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Манчестер Сити
Спарта П

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Спарта П, которое состоится 23 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Спарта П
Прага, Чехия
31 Бразилия вр Эдерсон
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
6 Нидерланды зщ Натан Аке
26 Бразилия зщ Савио
82 Англия пз Рико Льюис
8 Хорватия пз Матео Ковачич
20 Португалия пз Бернарду Силва
47 Англия пз Фил Фоден
10 Англия пз Джек Грилиш
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Дания вр Петер Виндаль-Йенсен
41 Чехия зщ Мартин Витик
27 Чехия зщ Филип Панак
30 Чехия зщ Ярослав Зелены
17 Эквадор зщ Анхело Пресиадо
6 Финляндия пз Каан Кайринен
20 Албания пз Казим Лячи
28 Чехия пз Томаш Виснер
14 Сербия нп Велько Бирманчевич
10 Косово нп Альбион Рахмани
22 Словакия нп Лукаш Гараслин
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Дания Ларс Фриис
История личных встреч
20.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2Манчестер Сити
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Манчестер Сити3 : 2
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 0 : 4Манчестер Сити
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 1Манчестер Сити
24.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Манчестер Сити2 : 1
19.10.2024 Чехия — Высшая лига 12-й тур Спарта П2 : 1
06.10.2024 Чехия — Высшая лига 11-й тур 2 : 1Спарта П
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 1Спарта П
27.09.2024 Чехия — Высшая лига 10-й тур Спарта П2 : 3
22.09.2024 Чехия — Высшая лига 9-й тур 0 : 2Спарта П
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Спарта». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Монако37
2
1/8 финала
Боруссия Д26
3
1/8 финала
Брест26
4
1/8 финала
Бенфика26
5
1/8 финала
Байер26
6
1/8 финала
Ливерпуль26
7
1/8 финала
Астон Вилла26
8
1/8 финала
Ювентус26
9
Плей-офф
Манчестер Сити24
10
Плей-офф
Интер М24
11
Плей-офф
Аталанта24
12
Плей-офф
Арсенал24
13
Плей-офф
Спарта П24
14
Плей-офф
Спортинг24
15
Плей-офф
Милан33
16
Плей-офф
Лилль23
17
Плей-офф
Бавария23
18
Плей-офф
Барселона23
19
Плей-офф
ПСЖ23
20
Плей-офф
Селтик23
21
Плей-офф
Фейеноорд23
22
Плей-офф
Атлетико М23
23
Плей-офф
Реал Мадрид23
24
Плей-офф
Брюгге33
25 Болонья21
26 Шахтёр21
27 ПСВ Эйндховен21
28 Штутгарт21
29 Динамо З21
30 РБ Лейпциг20
31 Жирона20
32 Штурм20
33 Ред Булл Зальцбург20
34 Слован Бр20
35 Янг Бойз20
36 Црвена Звезда30

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