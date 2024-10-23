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Брест - Байер 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад дю Рудуру (Генгам, Франция), вместимость: 19003
23 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Брест
Байер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Байер, которое состоится 23 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стад дю Рудуру (Генгам, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест, Франция
Байер
Леверкузен, Германия
40НидерландыврМарко Бизот
7ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
44ФранциязщСумайла Кулибали
23ФранциязщЖордан Амави
45ФранцияпзМахди Камара
6ШвейцарияпзЭдимилсон Фернандеш
8ФранцияпзЮго Маньетти
26ФранцияпзМатиас Перейра Лаж
10ФранциянпРомен дель Кастильо
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
8ГерманияпзРоберт Андрих
11ФранцияпзМартен Терье
21МароккопзАмин Адли
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
19.10.2024Франция — Лига 18-й турБрест1 : 1
06.10.2024Франция — Лига 17-й турБрест2 : 0
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур0 : 4Брест
27.09.2024Франция — Лига 16-й тур3 : 0Брест
22.09.2024Франция — Лига 15-й турБрест2 : 0
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й турБайер2 : 1
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й турБайер2 : 2
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБайер1 : 0
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур1 : 1Байер
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й турБайер4 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: «Брест» — «Байер». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Монако37
2
1/8 финала
Боруссия Д26
3
1/8 финала
Брест26
4
1/8 финала
Бенфика26
5
1/8 финала
Байер26
6
1/8 финала
Ливерпуль26
7
1/8 финала
Астон Вилла26
8
1/8 финала
Ювентус26
9
Плей-офф
Манчестер Сити24
10
Плей-офф
Интер М24
11
Плей-офф
Аталанта24
12
Плей-офф
Арсенал24
13
Плей-офф
Спарта П24
14
Плей-офф
Спортинг24
15
Плей-офф
Милан33
16
Плей-офф
Лилль23
17
Плей-офф
Бавария23
18
Плей-офф
Барселона23
19
Плей-офф
ПСЖ23
20
Плей-офф
Селтик23
21
Плей-офф
Фейеноорд23
22
Плей-офф
Атлетико М23
23
Плей-офф
Реал Мадрид23
24
Плей-офф
Брюгге33
25 Болонья21
26 Шахтёр21
27 ПСВ Эйндховен21
28 Штутгарт21
29 Динамо З21
30 РБ Лейпциг20
31 Жирона20
32 Штурм20
33 Ред Булл Зальцбург20
34 Слован Бр20
35 Янг Бойз20
36 Црвена Звезда30

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