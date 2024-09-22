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Аталанта - Селтик 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
23 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Аталанта
Селтик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Селтик, которое состоится 23 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Селтик
Глазго, Шотландия
29ИталияврМарко Карнесекки
4ШвециязщИсак Хин
19АлбаниязщБерат Джимсити
16ИталиязщРауль Белланова
15НидерландызщМартен де Рон
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
13Бразилияпз Эдерсон
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
11НигерияпзАдемола Лукман
32ИталиянпМатео Ретеги
1ДанияврКаспер Шмейхель
2КанадазщАлистер Джонстон
6СШАзщОстон Трасти
5ИрландиязщЛиам Скэйлз
11ИспаниязщАлекс Валле
27БельгияпзАрне Энгелс
42ШотландияпзКаллум Макгрегор
41ЯпонияпзРео Хататэ
10ГерманиянпНиколас-Геррит Кюн
9ИрландиянпАдам Айда
38ЯпониянпДайдзэн Маэда
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
Северная ИрландияБрендан Роджерс
Северная ИрландияБрендан Роджерс
История личных встреч
20.10.2024Италия — Серия А8-й тур0 : 2Аталанта
05.10.2024Италия — Серия А7-й турАталанта5 : 1
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур0 : 3Аталанта
28.09.2024Италия — Серия А6-й тур1 : 1Аталанта
24.09.2024Италия — Серия А5-й турАталанта2 : 3
19.10.2024Шотландия — Премьер-лига8-й турСелтик2 : 2
06.10.2024Шотландия — Премьер-лига7-й тур1 : 2Селтик
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур7 : 1Селтик
28.09.2024Шотландия — Премьер-лига6-й тур0 : 6Селтик
22.09.2024Шотландия — Кубок лиги1/4 финалаСелтик5 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Монако37
2
1/8 финала
Боруссия Д26
3
1/8 финала
Брест26
4
1/8 финала
Бенфика26
5
1/8 финала
Байер26
6
1/8 финала
Ливерпуль26
7
1/8 финала
Астон Вилла26
8
1/8 финала
Ювентус26
9
Плей-офф
Манчестер Сити24
10
Плей-офф
Интер М24
11
Плей-офф
Аталанта24
12
Плей-офф
Арсенал24
13
Плей-офф
Спарта П24
14
Плей-офф
Спортинг24
15
Плей-офф
Милан33
16
Плей-офф
Лилль23
17
Плей-офф
Бавария23
18
Плей-офф
Барселона23
19
Плей-офф
ПСЖ23
20
Плей-офф
Селтик23
21
Плей-офф
Фейеноорд23
22
Плей-офф
Атлетико М23
23
Плей-офф
Реал Мадрид23
24
Плей-офф
Брюгге33
25 Болонья21
26 Шахтёр21
27 ПСВ Эйндховен21
28 Штутгарт21
29 Динамо З21
30 РБ Лейпциг20
31 Жирона20
32 Штурм20
33 Ред Булл Зальцбург20
34 Слован Бр20
35 Янг Бойз20
36 Црвена Звезда30

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