Аталанта - Селтик 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
23 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Селтик, которое состоится 23 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Селтик
Глазго, Шотландия
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|4
|зщ
|Исак Хин
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|15
|зщ
|Мартен де Рон
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|13
|пз
|Эдерсон
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|пз
|Адемола Лукман
|32
|нп
|Матео Ретеги
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|6
|зщ
|Остон Трасти
|5
|зщ
|Лиам Скэйлз
|11
|зщ
|Алекс Валле
|27
|пз
|Арне Энгелс
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|41
|пз
|Рео Хататэ
|10
|нп
|Николас-Геррит Кюн
|9
|нп
|Адам Айда
|38
|нп
|Дайдзэн Маэда
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Брендан Роджерс
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|5 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|24.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|19.10.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|06.10.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|7 : 1
|28.09.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 6
|22.09.2024
|Шотландия — Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Монако
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Брест
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Бенфика
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Байер
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Ювентус
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Интер М
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Аталанта
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Арсенал
|2
|4
| 13
Плей-офф
|Спарта П
|2
|4
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|2
|4
| 15
Плей-офф
|Милан
|3
|3
| 16
Плей-офф
|Лилль
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Бавария
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Барселона
|2
|3
| 19
Плей-офф
|ПСЖ
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Селтик
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Реал Мадрид
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
|25
|Болонья
|2
|1
|26
|Шахтёр
|2
|1
|27
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|28
|Штутгарт
|2
|1
|29
|Динамо З
|2
|1
|30
|РБ Лейпциг
|2
|0
|31
|Жирона
|2
|0
|32
|Штурм
|2
|0
|33
|Ред Булл Зальцбург
|2
|0
|34
|Слован Бр
|2
|0
|35
|Янг Бойз
|2
|0
|36
|Црвена Звезда
|3
|0