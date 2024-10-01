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Ред Булл Зальцбург - Динамо З 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
23 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ред Булл Зальцбург
Динамо З

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Динамо З, которое состоится 23 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Динамо З
Загреб, Хорватия
24 Австрия вр Александр Шлагер
70 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
91 Польша зщ Камиль Пёнтковски
6 Австрия зщ Самсон Байду
3 Сербия зщ Алекса Терзич
18 Дания пз Мадс Бидструп
8 Испания пз Стефан Байчетич
14 Дания пз Мауритс Кьергор
30 Израиль пз Оскар Глух
28 Дания нп Адам Дагим
19 Кот-д'Ивуар нп Карим Конате
1 Хорватия вр Даниэль Загорац
22 Северная Македония зщ Стефан Ристовски
28 Мартиника зщ Кевин Теофиль-Катерин
4 Испания зщ Рауль Торренте
18 Франция зщ Ронаэль Пьер-Габриэль
27 Хорватия пз Йосип Мишич
7 Хорватия пз Лука Стойкович
5 Северная Македония пз Ариян Адеми
25 Хорватия пз Петар Сучич
20 Хорватия нп Марко Пьяца
17 Хорватия нп Сандро Куленович
Главные тренеры
Нидерланды Пепейн Лейндерс
Хорватия Ненад Бьелица
История личных встреч
11.10.2022 Лига чемпионов Группа E. 4-й тур Динамо З1 : 1Ред Булл Зальцбург
05.10.2022 Лига чемпионов Группа E. 3-й тур Ред Булл Зальцбург1 : 0Динамо З
24.08.2016 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Ред Булл Зальцбург1 : 2 ДВДинамо З
16.08.2016 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Динамо З1 : 1Ред Булл Зальцбург
06.11.2014 Лига Европы Группа D. 4-й тур Динамо З1 : 5Ред Булл Зальцбург
23.10.2014 Лига Европы Группа D. 3-й тур Ред Булл Зальцбург4 : 2Динамо З
04.08.2009 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо З1 : 2Ред Булл Зальцбург
29.07.2009 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Ред Булл Зальцбург1 : 1Динамо З
19.10.2024 Австрия — Бундеслига 10-й тур Ред Булл Зальцбург2 : 1
06.10.2024 Австрия — Бундеслига 9-й тур 5 : 0Ред Булл Зальцбург
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Ред Булл Зальцбург0 : 4
28.09.2024 Австрия — Бундеслига 8-й тур Ред Булл Зальцбург2 : 0
22.09.2024 Австрия — Бундеслига 7-й тур 0 : 0Ред Булл Зальцбург
19.10.2024 Хорватия — Первая лига 10-й тур 2 : 2Динамо З
06.10.2024 Хорватия — Первая лига 9-й тур 0 : 1Динамо З
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Динамо З2 : 2
28.09.2024 Хорватия — Первая лига 8-й тур Динамо З5 : 1
21.09.2024 Хорватия — Первая лига 7-й тур 4 : 1Динамо З
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Монако37
2
1/8 финала
Боруссия Д26
3
1/8 финала
Брест26
4
1/8 финала
Бенфика26
5
1/8 финала
Байер26
6
1/8 финала
Ливерпуль26
7
1/8 финала
Астон Вилла26
8
1/8 финала
Ювентус26
9
Плей-офф
Манчестер Сити24
10
Плей-офф
Интер М24
11
Плей-офф
Аталанта24
12
Плей-офф
Арсенал24
13
Плей-офф
Спарта П24
14
Плей-офф
Спортинг24
15
Плей-офф
Милан33
16
Плей-офф
Лилль23
17
Плей-офф
Бавария23
18
Плей-офф
Барселона23
19
Плей-офф
ПСЖ23
20
Плей-офф
Селтик23
21
Плей-офф
Фейеноорд23
22
Плей-офф
Атлетико М23
23
Плей-офф
Реал Мадрид23
24
Плей-офф
Брюгге33
25 Болонья21
26 Шахтёр21
27 ПСВ Эйндховен21
28 Штутгарт21
29 Динамо З21
30 РБ Лейпциг20
31 Жирона20
32 Штурм20
33 Ред Булл Зальцбург20
34 Слован Бр20
35 Янг Бойз20
36 Црвена Звезда30

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