Ред Булл Зальцбург - Динамо З 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
23 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Динамо З, которое состоится 23 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Динамо З
Загреб, Хорватия
|24
|вр
|Александр Шлагер
|70
|зщ
|Амар Дедич
|91
|зщ
|Камиль Пёнтковски
|6
|зщ
|Самсон Байду
|3
|зщ
|Алекса Терзич
|18
|пз
|Мадс Бидструп
|8
|пз
|Стефан Байчетич
|14
|пз
|Мауритс Кьергор
|30
|пз
|Оскар Глух
|28
|нп
|Адам Дагим
|19
|нп
|Карим Конате
|1
|вр
|Даниэль Загорац
|22
|зщ
|Стефан Ристовски
|28
|зщ
|Кевин Теофиль-Катерин
|4
|зщ
|Рауль Торренте
|18
|зщ
|Ронаэль Пьер-Габриэль
|27
|пз
|Йосип Мишич
|7
|пз
|Лука Стойкович
|5
|пз
|Ариян Адеми
|25
|пз
|Петар Сучич
|20
|нп
|Марко Пьяца
|17
|нп
|Сандро Куленович
Главные тренеры
|Пепейн Лейндерс
|Ненад Бьелица
История личных встреч
|11.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа E. 4-й тур
|1 : 1
|05.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа E. 3-й тур
|1 : 0
|24.08.2016
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|16.08.2016
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|06.11.2014
|Лига Европы
|Группа D. 4-й тур
|1 : 5
|23.10.2014
|Лига Европы
|Группа D. 3-й тур
|4 : 2
|04.08.2009
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|29.07.2009
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|19.10.2024
|Австрия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|06.10.2024
|Австрия — Бундеслига
|9-й тур
|5 : 0
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 4
|28.09.2024
|Австрия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|22.09.2024
|Австрия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|19.10.2024
|Хорватия — Первая лига
|10-й тур
|2 : 2
|06.10.2024
|Хорватия — Первая лига
|9-й тур
|0 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|28.09.2024
|Хорватия — Первая лига
|8-й тур
|5 : 1
|21.09.2024
|Хорватия — Первая лига
|7-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Монако
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Брест
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Бенфика
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Байер
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Ювентус
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Интер М
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Аталанта
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Арсенал
|2
|4
| 13
Плей-офф
|Спарта П
|2
|4
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|2
|4
| 15
Плей-офф
|Милан
|3
|3
| 16
Плей-офф
|Лилль
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Бавария
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Барселона
|2
|3
| 19
Плей-офф
|ПСЖ
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Селтик
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Реал Мадрид
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
|25
|Болонья
|2
|1
|26
|Шахтёр
|2
|1
|27
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|28
|Штутгарт
|2
|1
|29
|Динамо З
|2
|1
|30
|РБ Лейпциг
|2
|0
|31
|Жирона
|2
|0
|32
|Штурм
|2
|0
|33
|Ред Булл Зальцбург
|2
|0
|34
|Слован Бр
|2
|0
|35
|Янг Бойз
|2
|0
|36
|Црвена Звезда
|3
|0