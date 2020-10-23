Оренбург - Химки 23 Октября прямая трансляция
23 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Химки, которое состоится 23 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Химки
Химки
Главные тренеры
|Давид Деограсия
|Франк Себриан Артига
История личных встреч
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|23.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 2
|04.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|03.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|31.10.2019
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 2
|07.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|0 : 1
|10.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|5 : 2
|26.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|44-й тур
|3 : 0
|22.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 2
|20.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 0
|01.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|2 : 2 8 : 7
|29.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Оренбург» — «Химки». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|6
|15
|2
|Динамо М
|5
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8
|4
|Крылья Советов
|5
|2
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|5
|15
|2
|Ростов
|5
|10
|3
|Химки
|5
|5
|4
|Оренбург
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|6
|14
|2
|Ахмат
|6
|9
|3
|Краснодар
|5
|9
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|6
|16
|2
|Акрон
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|6
|4
|Факел
|6
|3