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Оренбург - Химки 23 Октября прямая трансляция

23 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 6-й тур
ОренбургХимки

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Химки, которое состоится 23 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Химки
Химки
Главные тренеры
Испания Давид Деограсия
Испания Франк Себриан Артига
История личных встреч
22.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Химки0 : 0Оренбург
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур Химки1 : 0Оренбург
23.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург5 : 2Химки
04.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Химки2 : 0Оренбург
03.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Оренбург3 : 1Химки
31.10.2019 Кубок России 1/8 финала Оренбург1 : 2Химки
07.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Химки0 : 1Оренбург
10.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Оренбург5 : 2Химки
26.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион 44-й тур Оренбург3 : 0Химки
22.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Оренбург1 : 2Химки
20.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Оренбург2 : 2
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 3Оренбург
05.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 1 : 0Оренбург
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Оренбург2 : 0
01.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур 2 : 1Оренбург
19.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Химки2 : 0
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 4 : 0Химки
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур Химки2 : 2 8 : 7
29.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 0 : 0Химки
22.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Химки0 : 0Оренбург
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Оренбург» — «Химки». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М615
2 Динамо М58
3 Динамо Мх68
4 Крылья Советов52
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М515
2 Ростов510
3 Химки55
4 Оренбург50
Группа C
КомандаИО
1 ЦСКА614
2 Ахмат69
3 Краснодар59
4 Пари Нижний Новгород51
Группа D
КомандаИО
1 Зенит616
2 Акрон58
3 Рубин56
4 Факел63

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