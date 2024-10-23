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Акрон - Рубин 23 Октября прямая трансляция

23 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 6-й тур
Акрон
Рубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Рубин, которое состоится 23 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
19.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Акрон1 : 2Рубин
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Рубин4 : 0Акрон
13.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Рубин3 : 2Акрон
18.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Акрон2 : 4Рубин
23.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Акрон0 : 0Рубин
18.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Акрон0 : 5
05.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Акрон2 : 2
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур 5 : 1Акрон
28.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 0 : 2Акрон
21.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Акрон2 : 5
20.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Рубин0 : 4
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Рубин1 : 3
05.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Рубин2 : 0
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 0 : 3Рубин
01.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур Рубин0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Акрон» — «Рубин». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М615
2 Динамо М58
3 Динамо Мх68
4 Крылья Советов52
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М515
2 Ростов510
3 Химки55
4 Оренбург50
Группа C
КомандаИО
1 ЦСКА614
2 Ахмат69
3 Краснодар59
4 Пари Нижний Новгород51
Группа D
КомандаИО
1 Зенит616
2 Акрон58
3 Рубин56
4 Факел63

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