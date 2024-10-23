Акрон - Рубин 23 Октября прямая трансляция
23 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Рубин, которое состоится 23 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|19.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|4 : 0
|13.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|3 : 2
|18.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|23.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 0
|18.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 5
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|5 : 1
|28.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 5
|20.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 4
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 3
|01.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Акрон» — «Рубин». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|6
|15
|2
|Динамо М
|5
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8
|4
|Крылья Советов
|5
|2
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|5
|15
|2
|Ростов
|5
|10
|3
|Химки
|5
|5
|4
|Оренбург
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|6
|14
|2
|Ахмат
|6
|9
|3
|Краснодар
|5
|9
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|6
|16
|2
|Акрон
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|6
|4
|Факел
|6
|3