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Ростов - Локомотив М 23 Октября прямая трансляция

23 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 6-й тур
Ростов
Локомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Локомотив М, которое состоится 23 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М0 : 0Ростов
25.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Локомотив М3 : 2Ростов
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур Локомотив М1 : 0Ростов
06.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Локомотив М1 : 0Ростов
24.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Локомотив М3 : 1Ростов
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Ростов1 : 0Локомотив М
03.10.2023 Fonbet Кубок России Группа B Локомотив М3 : 1Ростов
30.08.2023 Fonbet Кубок России Группа B Ростов2 : 1Локомотив М
04.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Ростов1 : 3Локомотив М
24.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Локомотив М2 : 2Ростов
19.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 1 : 1Ростов
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 1 : 4Ростов
05.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 3 : 0Ростов
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Ростов2 : 2
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур 2 : 2 8 : 7Ростов
19.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 2 : 0Локомотив М
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М1 : 2
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Локомотив М1 : 0
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 0 : 2Локомотив М
01.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур Локомотив М2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Ростов» — «Локомотив». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М615
2 Динамо М58
3 Динамо Мх68
4 Крылья Советов52
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М515
2 Ростов510
3 Химки55
4 Оренбург50
Группа C
КомандаИО
1 ЦСКА614
2 Ахмат69
3 Краснодар59
4 Пари Нижний Новгород51
Группа D
КомандаИО
1 Зенит616
2 Акрон58
3 Рубин56
4 Факел63

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