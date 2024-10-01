Ростов - Локомотив М 23 Октября прямая трансляция
23 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Локомотив М, которое состоится 23 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|25.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 2
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 1
|30.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|04.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 3
|24.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 4
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 2
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|2 : 2 8 : 7
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 2
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 2
|01.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Ростов» — «Локомотив». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|6
|15
|2
|Динамо М
|5
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8
|4
|Крылья Советов
|5
|2
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|5
|15
|2
|Ростов
|5
|10
|3
|Химки
|5
|5
|4
|Оренбург
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|6
|14
|2
|Ахмат
|6
|9
|3
|Краснодар
|5
|9
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|6
|16
|2
|Акрон
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|6
|4
|Факел
|6
|3