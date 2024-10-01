Краснодар - Пари Нижний Новгород 23 Октября прямая трансляция
23 Октября 2024 года в 21:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Пари Нижний Новгород, которое состоится 23 Октября 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|18.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 4
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|29.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|0 : 1
|04.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|09.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
|22.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|19.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 0
|28.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 1
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 2
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|3 : 0
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|7 : 0
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 3
|01.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|6
|15
|2
|Динамо М
|5
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8
|4
|Крылья Советов
|5
|2
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|5
|15
|2
|Ростов
|5
|10
|3
|Химки
|5
|5
|4
|Оренбург
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|6
|14
|2
|Ахмат
|6
|9
|3
|Краснодар
|5
|9
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|6
|16
|2
|Акрон
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|6
|4
|Факел
|6
|3