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Краснодар - Пари Нижний Новгород 23 Октября прямая трансляция

23 Октября 2024 года в 21:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 6-й тур
Краснодар
Пари Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Пари Нижний Новгород, которое состоится 23 Октября 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1Краснодар
18.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Краснодар2 : 1Пари Нижний Новгород
06.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Пари Нижний Новгород3 : 4Краснодар
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа D Краснодар3 : 0Пари Нижний Новгород
29.08.2023 Fonbet Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород0 : 1Краснодар
04.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Краснодар1 : 0Пари Нижний Новгород
09.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Краснодар3 : 1Пари Нижний Новгород
22.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2Краснодар
19.10.2022 Fonbet Кубок России Группа A Пари Нижний Новгород1 : 0Краснодар
28.09.2022 Fonbet Кубок России Группа A Краснодар2 : 0Пари Нижний Новгород
19.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 3Краснодар
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар3 : 1
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Краснодар4 : 0
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 2Краснодар
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур 3 : 0Краснодар
19.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 7 : 0Пари Нижний Новгород
05.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 2Пари Нижний Новгород
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Пари Нижний Новгород0 : 3
01.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М615
2 Динамо М58
3 Динамо Мх68
4 Крылья Советов52
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М515
2 Ростов510
3 Химки55
4 Оренбург50
Группа C
КомандаИО
1 ЦСКА614
2 Ахмат69
3 Краснодар59
4 Пари Нижний Новгород51
Группа D
КомандаИО
1 Зенит616
2 Акрон58
3 Рубин56
4 Факел63

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