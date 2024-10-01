Атлетико Минейро - Ривер Плейт 23 Октября прямая трансляция
23 Октября 2024 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес — 2024, 1/2 финала. 1-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Минейро - Ривер Плейт, которое состоится 23 Октября 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2024, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
История личных встреч
|19.08.2021
|Кубок Либертадорес - 2021
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 0
|12.08.2021
|Кубок Либертадорес - 2021
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|17.10.2024
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|10.10.2024
|Бразилия - Серия А
|6-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|2 : 2
|29.09.2024
|Бразилия - Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|26.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0
|19.10.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 18-й тур
|1 : 1
|07.10.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 17-й тур
|0 : 0
|30.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 16-й тур
|0 : 1
|25.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|21.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 15-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Гремио
Флуминенсе
|2 : 1
|2 : 1 4 : 2
| Сан-Лоренсо
Атлетико Минейро
|1 : 1
|1 : 0
| Коло-Коло
Хуниор
|1 : 0
|1 : 2
| Пеньяроль
Стронгест
|4 : 0
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ботафого
Палмейрас
|2 : 1
|2 : 2
| Тальерес
Ривер Плейт
|0 : 1
|2 : 1
| Насьональ М
Сан-Паулу
|0 : 0
|2 : 0
| Фламенго
Боливар
|2 : 0
|1 : 0
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Коло-Коло
Ривер Плейт
|1 : 1
|1 : 0
| Флуминенсе
Атлетико Минейро
|1 : 0
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Ботафого
Сан-Паулу
|0 : 0
|1 : 1 4 : 5
| Фламенго
Пеньяроль
|0 : 1
|0 : 0
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Атлетико Минейро
Ривер Плейт
|23.10
|30.10
|Команда
|1
|2
| Ботафого
Пеньяроль
|24.10
|31.10
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|01.12