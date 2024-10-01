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Фенербахче - Манчестер Юнайтед 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
24 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 3-й тур
Фенербахче
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Манчестер Юнайтед, которое состоится 24 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
НидерландыЭрик тен Хаг
История личных встреч
03.11.2016Лига ЕвропыГруппа A. 4-й турФенербахче2 : 1Манчестер Юнайтед
20.10.2016Лига ЕвропыГруппа A. 3-й турМанчестер Юнайтед4 : 1Фенербахче
20.10.2024Турция — Суперлига9-й тур2 : 2Фенербахче
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур1 : 1Фенербахче
29.09.2024Турция — Суперлига7-й тур0 : 2Фенербахче
26.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турФенербахче2 : 1
21.09.2024Турция — Суперлига6-й турФенербахче1 : 3
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й турМанчестер Юнайтед2 : 1
06.10.2024Англия — Премьер-лига7-й тур0 : 0Манчестер Юнайтед
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур3 : 3Манчестер Юнайтед
29.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турМанчестер Юнайтед0 : 3
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турМанчестер Юнайтед1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги Европы: «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Галатасарай37
2
1/8 финала
Будё-Глимт37
3
1/8 финала
Лацио26
4
1/8 финала
Лион26
5
1/8 финала
Стяуа26
6
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур26
7
1/8 финала
Андерлехт26
8
1/8 финала
Аякс24
9
Плей-офф
Хоффенхайм24
10
Плей-офф
Славия П24
11
Плей-офф
Мидтьюлланн24
12
Плей-офф
Айнтрахт Ф24
13
Плей-офф
Атлетик Б24
14
Плей-офф
Фенербахче24
15
Плей-офф
Олимпиакос23
16
Плей-офф
Рейнджерс23
17
Плей-офф
АЗ Алкмар23
18
Плей-офф
Эльфсборг33
19
Плей-офф
Мальмё23
20
Плей-офф
Брага33
21
Плей-офф
Твенте22
22
Плей-офф
Манчестер Юнайтед22
23
Плей-офф
Виктория Пльзень22
24
Плей-офф
Реал Сосьедад21
25 Ницца21
26 Порту21
27 Юнион21
28 Рома21
29 Лудогорец21
30 РФШ21
31 Ференцварош20
32 Маккаби Т-А20
33 ПАОК20
34 Карабах20
35 Динамо К20
36 Бешикташ20

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