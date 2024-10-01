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Андерлехт - Лудогорец 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
24 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 3-й тур
Андерлехт
Лудогорец

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андерлехт - Лудогорец, которое состоится 24 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Лудогорец
Разград, Болгария
Главные тренеры
ДанияБриан Ример
ДанияБриан Ример
ХорватияИгор Йовичевич
История личных встреч
23.02.2023Лига конференций1/16 финала. 2-й матчАндерлехт2 : 1 3 : 0Лудогорец
16.02.2023Лига конференций1/16 финала. 1-й матчЛудогорец1 : 0Андерлехт
18.10.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 11-й тур2 : 1Андерлехт
06.10.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 10-й турАндерлехт3 : 0
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур1 : 2Андерлехт
28.09.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 9-й тур1 : 1Андерлехт
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турАндерлехт2 : 1
20.10.2024Болгария — Первая лига12-й тур0 : 2Лудогорец
06.10.2024Болгария — Первая лига11-й турЛудогорец1 : 0
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур0 : 0Лудогорец
29.09.2024Болгария — Первая лига10-й тур0 : 2Лудогорец
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турЛудогорец0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Галатасарай37
2
1/8 финала
Будё-Глимт37
3
1/8 финала
Лацио26
4
1/8 финала
Лион26
5
1/8 финала
Стяуа26
6
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур26
7
1/8 финала
Андерлехт26
8
1/8 финала
Аякс24
9
Плей-офф
Хоффенхайм24
10
Плей-офф
Славия П24
11
Плей-офф
Мидтьюлланн24
12
Плей-офф
Айнтрахт Ф24
13
Плей-офф
Атлетик Б24
14
Плей-офф
Фенербахче24
15
Плей-офф
Олимпиакос23
16
Плей-офф
Рейнджерс23
17
Плей-офф
АЗ Алкмар23
18
Плей-офф
Эльфсборг33
19
Плей-офф
Мальмё23
20
Плей-офф
Брага33
21
Плей-офф
Твенте22
22
Плей-офф
Манчестер Юнайтед22
23
Плей-офф
Виктория Пльзень22
24
Плей-офф
Реал Сосьедад21
25 Ницца21
26 Порту21
27 Юнион21
28 Рома21
29 Лудогорец21
30 РФШ21
31 Ференцварош20
32 Маккаби Т-А20
33 ПАОК20
34 Карабах20
35 Динамо К20
36 Бешикташ20

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