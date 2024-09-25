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Ференцварош - Ницца 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Гроупама Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 23698
24 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 3-й тур
Ференцварош
Ницца

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Ницца, которое состоится 24 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Ницца
Ницца, Франция
Главные тренеры
НидерландыПаскаль Янсен
ФранцияФранк Эз
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
20.10.2024Венгрия — OTP Банк Лига10-й турФеренцварош2 : 0
06.10.2024Венгрия — OTP Банк Лига9-й тур3 : 1Ференцварош
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турФеренцварош1 : 2
29.09.2024Венгрия — OTP Банк Лига8-й турФеренцварош3 : 0
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур2 : 1Ференцварош
20.10.2024Франция — Лига 18-й тур1 : 1Ницца
06.10.2024Франция — Лига 17-й турНицца1 : 1
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур4 : 1Ницца
28.09.2024Франция — Лига 16-й тур0 : 0Ницца
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турНицца1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Галатасарай37
2
1/8 финала
Будё-Глимт37
3
1/8 финала
Лацио26
4
1/8 финала
Лион26
5
1/8 финала
Стяуа26
6
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур26
7
1/8 финала
Андерлехт26
8
1/8 финала
Аякс24
9
Плей-офф
Хоффенхайм24
10
Плей-офф
Славия П24
11
Плей-офф
Мидтьюлланн24
12
Плей-офф
Айнтрахт Ф24
13
Плей-офф
Атлетик Б24
14
Плей-офф
Фенербахче24
15
Плей-офф
Олимпиакос23
16
Плей-офф
Рейнджерс23
17
Плей-офф
АЗ Алкмар23
18
Плей-офф
Эльфсборг33
19
Плей-офф
Мальмё23
20
Плей-офф
Брага33
21
Плей-офф
Твенте22
22
Плей-офф
Манчестер Юнайтед22
23
Плей-офф
Виктория Пльзень22
24
Плей-офф
Реал Сосьедад21
25 Ницца21
26 Порту21
27 Юнион21
28 Рома21
29 Лудогорец21
30 РФШ21
31 Ференцварош20
32 Маккаби Т-А20
33 ПАОК20
34 Карабах20
35 Динамо К20
36 Бешикташ20

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