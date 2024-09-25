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Мидтьюлланн - Юнион 24 Октября прямая трансляция

Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 12152
24 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия);
Мидтьюлланн
Юнион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Юнион, которое состоится 24 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Юнион
Брюссель, Бельгия
16ИсландияврЭлиас Рабн Олафссон
6ШвециязщЙоэль Андерссон
4СенегалзщУсман Диао
22ДаниязщМадс Бек Сёренсен
55ДаниязщВиктор Бак
11ЧилипзДарио Осорио
15ДанияпзКристиан Сёренсен
17НорвегияпзКристоффер Аскильдсен
58ТурцияпзАраль Шимшир
25ЧехиянпЯн Кухта
7Гвинея-БисаунпФранкулину Джу
49ЛюксембургврАнтони Морис
5АргентиназщКевин Мак Аллистер
16АнглиязщКристиан Бёрджесс
28ЯпониязщКоки Матида
21БельгиязщАлессио Кастро-Монтес
8Кот-д'ИвуарпзЖан Тьерри Лазар
24БельгияпзШарль Ванхаутте
23МароккопзСофьян Буфаль
27БельгияпзНоа Садики
22СенегалнпУссейну Ньянг
13ЭквадорнпKевин Родригес
Главные тренеры
БельгияСебастьен Поконьоли
История личных встреч
20.10.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 12-й тур3 : 2Мидтьюлланн
06.10.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 11-й тур2 : 0Мидтьюлланн
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур0 : 2Мидтьюлланн
29.09.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 10-й турМидтьюлланн3 : 1
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турМидтьюлланн1 : 1
19.10.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 11-й турЮнион0 : 0
06.10.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 10-й тур1 : 1Юнион
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турЮнион0 : 0
29.09.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 9-й турЮнион3 : 0
26.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур2 : 1Юнион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Галатасарай37
2
1/8 финала
Будё-Глимт37
3
1/8 финала
Лацио26
4
1/8 финала
Лион26
5
1/8 финала
Стяуа26
6
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур26
7
1/8 финала
Андерлехт26
8
1/8 финала
Аякс24
9
Плей-офф
Хоффенхайм24
10
Плей-офф
Славия П24
11
Плей-офф
Мидтьюлланн24
12
Плей-офф
Айнтрахт Ф24
13
Плей-офф
Атлетик Б24
14
Плей-офф
Фенербахче24
15
Плей-офф
Олимпиакос23
16
Плей-офф
Рейнджерс23
17
Плей-офф
АЗ Алкмар23
18
Плей-офф
Эльфсборг33
19
Плей-офф
Мальмё23
20
Плей-офф
Брага33
21
Плей-офф
Твенте22
22
Плей-офф
Манчестер Юнайтед22
23
Плей-офф
Виктория Пльзень22
24
Плей-офф
Реал Сосьедад21
25 Ницца21
26 Порту21
27 Юнион21
28 Рома21
29 Лудогорец21
30 РФШ21
31 Ференцварош20
32 Маккаби Т-А20
33 ПАОК20
34 Карабах20
35 Динамо К20
36 Бешикташ20

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