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Бетис - Копенгаген 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
24 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Бетис
Копенгаген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Копенгаген, которое состоится 24 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Копенгаген
Копенгаген, Дания
13Испаниявр Адриан
5ИспаниязщМарк Бартра
6Бразилиязщ Натан
12ШвейцариязщРикардо Родригес
4СШАпзДжонни Кардозо
16ИспанияпзСерхи Альтмира
18ИспанияпзПабло Форнальс
10МароккопзЭз Абде
24ИспаниянпАйтор Руибаль
9АргентинанпЧими Авила
8БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
1АнглияврНатан Тротт
5БразилиязщGabriel Pereira Magalhães dos Santos
6ГрециязщПантелис Хацидиакос
2НидерландызщКевин Дикс
22ГрузияпзГеоргий Гочолеишвили
12ДанияпзЛукас Лерагер
27ДанияпзТомас Дилейни
7ШвецияпзВиктор Классон
10НорвегиянпМохамед Эльюнусси
14ДаниянпАндреас Корнелиус
30ТуниснпЭлиас Ашури
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ДанияЯкоб Неэструп
История личных встреч
19.10.2024Испания — Примера10-й тур1 : 2Бетис
06.10.2024Испания — Примера9-й тур1 : 0Бетис
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур1 : 0Бетис
29.09.2024Испания — Примера8-й турБетис1 : 0
26.09.2024Испания — Примера7-й тур1 : 1Бетис
18.10.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 12-й турКопенгаген3 : 1
06.10.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 11-й тур2 : 2Копенгаген
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й турКопенгаген1 : 2
29.09.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 10-й тур1 : 2Копенгаген
23.09.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 9-й турКопенгаген2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Серкль Брюгге13
2
1/8 финала
Омония13
3
1/8 финала
Пафос13
4
1/8 финала
Лугано13
5
1/8 финала
Мольде13
6
1/8 финала
Челси13
7
1/8 финала
Витория Гимарайнш13
8
1/8 финала
Ноа13
9
Плей-офф
Фиорентина13
10
Плей-офф
Хайденхайм13
11
Плей-офф
Ягеллония13
12
Плей-офф
Хартс13
13
Плей-офф
Рапид В13
14
Плей-офф
Легия13
15
Плей-офф
Астана13
16
Плей-офф
Юргорден11
17
Плей-офф
ЛАСК11
18
Плей-офф
Панатинаикос11
19
Плей-офф
АПОЭЛ11
20
Плей-офф
Шэмрок Роверс11
21
Плей-офф
Борац Б-Л11
22
Плей-офф
Истанбул Башакшехир10
23
Плей-офф
Олимпия Л10
24
Плей-офф
Копенгаген10
25 Динамо Мн10
26 Бетис10
27 ТСЦ10
28 Гент10
29 Целе10
30 Млада-Болеслав10
31 ТНС10
32 Петрокуб10
33 ХИК10
34 Ларн10
35 Санкт-Галлен10
36 Викингур Р10

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