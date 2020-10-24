Олимпия Л - ЛАСК 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16432
24 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпия Л - ЛАСК, которое состоится 24 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпия Л
Любляна, Словения
ЛАСК
Линц, Австрия
История личных встреч
|03.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|5 : 0
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|15.08.2024
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|08.08.2024
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|20.10.2024
|Австрия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|06.10.2024
|Австрия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 0
|03.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 2
|28.09.2024
|Австрия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Австрия — Бундеслига
|7-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Серкль Брюгге
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Омония
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Пафос
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Лугано
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Мольде
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Челси
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Витория Гимарайнш
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Ноа
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Фиорентина
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Хайденхайм
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Ягеллония
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Хартс
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Рапид В
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Легия
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Астана
|1
|3
| 16
Плей-офф
|Юргорден
|1
|1
| 17
Плей-офф
|ЛАСК
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Панатинаикос
|1
|1
| 19
Плей-офф
|АПОЭЛ
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Шэмрок Роверс
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Борац Б-Л
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Олимпия Л
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Копенгаген
|1
|0
|25
|Динамо Мн
|1
|0
|26
|Бетис
|1
|0
|27
|ТСЦ
|1
|0
|28
|Гент
|1
|0
|29
|Целе
|1
|0
|30
|Млада-Болеслав
|1
|0
|31
|ТНС
|1
|0
|32
|Петрокуб
|1
|0
|33
|ХИК
|1
|0
|34
|Ларн
|1
|0
|35
|Санкт-Галлен
|1
|0
|36
|Викингур Р
|1
|0