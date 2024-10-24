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Хартс - Омония 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Тайнкастл Парк (Эдинбург, Шотландия), вместимость: 20099
24 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
Хартс
Омония

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хартс - Омония, которое состоится 24 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тайнкастл Парк (Эдинбург, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Омония
Никосия, Кипр
Главные тренеры
ЛитваВалдас Дамбраускас
История личных встреч
19.10.2024Шотландия — Премьер-лига8-й турХартс4 : 0
06.10.2024Шотландия — Премьер-лига7-й тур3 : 2Хартс
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур1 : 2Хартс
28.09.2024Шотландия — Премьер-лига6-й турХартс1 : 1
21.09.2024Шотландия — Премьер-лига15-й тур2 : 1Хартс
19.10.2024Кипр — Первый дивизион7-й турОмония0 : 1
06.10.2024Кипр — Первый дивизион6-й тур2 : 0Омония
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й турОмония4 : 0
27.09.2024Кипр — Первый дивизион5-й турОмония3 : 1
21.09.2024Кипр — Первый дивизион4-й тур1 : 0Омония
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Серкль Брюгге13
2
1/8 финала
Омония13
3
1/8 финала
Пафос13
4
1/8 финала
Лугано13
5
1/8 финала
Мольде13
6
1/8 финала
Челси13
7
1/8 финала
Витория Гимарайнш13
8
1/8 финала
Ноа13
9
Плей-офф
Фиорентина13
10
Плей-офф
Хайденхайм13
11
Плей-офф
Ягеллония13
12
Плей-офф
Хартс13
13
Плей-офф
Рапид В13
14
Плей-офф
Легия13
15
Плей-офф
Астана13
16
Плей-офф
Юргорден11
17
Плей-офф
ЛАСК11
18
Плей-офф
Панатинаикос11
19
Плей-офф
АПОЭЛ11
20
Плей-офф
Шэмрок Роверс11
21
Плей-офф
Борац Б-Л11
22
Плей-офф
Истанбул Башакшехир10
23
Плей-офф
Олимпия Л10
24
Плей-офф
Копенгаген10
25 Динамо Мн10
26 Бетис10
27 ТСЦ10
28 Гент10
29 Целе10
30 Млада-Болеслав10
31 ТНС10
32 Петрокуб10
33 ХИК10
34 Ларн10
35 Санкт-Галлен10
36 Викингур Р10

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