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Ренн - Гавр 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
25 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Ренн
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Гавр, которое состоится 25 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Гавр
Гавр
30 Франция вр Стив Манданда
36 Гана зщ Алиду Сейду
4 Камерун зщ Кристофер Ву
15 Сенегал зщ Микаил Фай
33 Нидерланды зщ Ханс Хатебур
3 Франция зщ Адриен Трюффер
6 Нидерланды пз Азор Матусива
8 Франция пз Батист Сантамария
11 Франция нп Людовик Блас
9 Франция нп Арно Калимуэндо
10 Франция нп Амин Гуири
30 Франция вр Артур Десма
32 Франция зщ Тимоте Пембеле
22 Гвиана зщ Йоанн Сальмье
4 Франция зщ Готье Льорис
7 Венгрия зщ Лоик Него
27 Кот-д'Ивуар зщ Кристофер Опери
19 Франция пз Рассул Ндиайе
5 Марокко пз Уссама Таргаллин
94 Гвинея пз Абдулайе Туре
10 Франция пз Хосуэ Казимир
45 Сенегал нп Исса Сумаре
Главные тренеры
Франция Жюльен Стефан
Франция Дидье Дигар
История личных встреч
11.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур Гавр0 : 1Ренн
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Ренн2 : 2Гавр
07.02.2009 Франция - Лига 1 23-й тур Гавр1 : 0Ренн
13.09.2008 Франция - Лига 1 5-й тур Ренн1 : 1Гавр
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 1 : 1Ренн
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Ренн1 : 2
27.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур 3 : 1Ренн
21.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Ренн1 : 1
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Ренн3 : 0
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Гавр0 : 4
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 2 : 0Гавр
28.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Гавр0 : 3
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 3 : 1Гавр
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур 2 : 0Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ820
2
Лига чемпионов
Монако820
3
Лига чемпионов
Марсель817
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль814
5
Лига Европы
Ланс814
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс814
7 Лион813
8 Ницца810
9 Нант810
10 Страсбург810
11 Брест810
12 Осер89
13 Ренн88
14 Сент-Этьен87
15 Тулуза86
16
Стыковая зона
Гавр86
17
Зона вылета
Анже84
18
Зона вылета
Монпелье84

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