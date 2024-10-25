Ренн - Гавр 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
25 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Гавр, которое состоится 25 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Гавр
Гавр
|30
|вр
|Стив Манданда
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|15
|зщ
|Микаил Фай
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|6
|пз
|Азор Матусива
|8
|пз
|Батист Сантамария
|11
|нп
|Людовик Блас
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|10
|нп
|Амин Гуири
|30
|вр
|Артур Десма
|32
|зщ
|Тимоте Пембеле
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|4
|зщ
|Готье Льорис
|7
|зщ
|Лоик Него
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|19
|пз
|Рассул Ндиайе
|5
|пз
|Уссама Таргаллин
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|10
|пз
|Хосуэ Казимир
|45
|нп
|Исса Сумаре
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Дидье Дигар
История личных встреч
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 2
|07.02.2009
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|13.09.2008
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 4
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 3
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|8
|17
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|8
|14
| 5
Лига Европы
|Ланс
|8
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|8
|14
|7
|Лион
|8
|13
|8
|Ницца
|8
|10
|9
|Нант
|8
|10
|10
|Страсбург
|8
|10
|11
|Брест
|8
|10
|12
|Осер
|8
|9
|13
|Ренн
|8
|8
|14
|Сент-Этьен
|8
|7
|15
|Тулуза
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|8
|4