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Торино - Комо 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
25 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Торино
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Комо, которое состоится 25 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Комо
Комо
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
4 Польша зщ Себастьян Валюкевич
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
5 Марокко зщ Адам Масина
16 Норвегия зщ Маркус Педерсен
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
28 Италия пз Самуэле Риччи
77 Польша пз Кароль Линетты
10 Хорватия пз Никола Влашич
18 Шотландия нп Че Адамс
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
1 Италия вр Эмиль Аудеро
77 Бельгия зщ Игнасе ван дер Бремпт
13 Италия зщ Альберто Доссена
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
18 Испания зщ Альберто Морено
23 Аргентина пз Максимо Перроне
36 Италия пз Лука Маццители
79 Аргентина пз Николас Пас
7 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
16 Гамбия нп Алиу Фадера
10 Италия нп Патрик Кутроне
Главные тренеры
Италия Паоло Ваноли
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 3 : 2Торино
05.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 3 : 2Торино
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Торино2 : 3
24.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Торино1 : 2
20.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 2 : 3Торино
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Комо1 : 1
04.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 3 : 1Комо
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Комо3 : 2
24.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 2 : 3Комо
14.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Комо2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи819
2
Лига чемпионов
Интер М817
3
Лига чемпионов
Ювентус816
4
Лига чемпионов
Милан814
5
Лига Европы
Аталанта813
6
Квалификация Лиги конференций
Удинезе813
7 Фиорентина813
8 Лацио813
9 Торино811
10 Эмполи810
11 Рома810
12 Комо89
13 Болонья89
14 Кальяри89
15 Верона89
16 Монца87
17 Парма87
18
Зона вылета
Дженоа86
19
Зона вылета
Лечче85
20
Зона вылета
Венеция84

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