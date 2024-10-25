Торино - Комо 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
25 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Комо, которое состоится 25 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Комо
Комо
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|5
|зщ
|Адам Масина
|16
|зщ
|Маркус Педерсен
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|77
|пз
|Кароль Линетты
|10
|пз
|Никола Влашич
|18
|нп
|Че Адамс
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|77
|зщ
|Игнасе ван дер Бремпт
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|18
|зщ
|Альберто Морено
|23
|пз
|Максимо Перроне
|36
|пз
|Лука Маццители
|79
|пз
|Николас Пас
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|16
|нп
|Алиу Фадера
|10
|нп
|Патрик Кутроне
Главные тренеры
|Паоло Ваноли
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 2
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|24.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|8
|19
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|17
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|8
|14
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|8
|13
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Удинезе
|8
|13
|7
|Фиорентина
|8
|13
|8
|Лацио
|8
|13
|9
|Торино
|8
|11
|10
|Эмполи
|8
|10
|11
|Рома
|8
|10
|12
|Комо
|8
|9
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Кальяри
|8
|9
|15
|Верона
|8
|9
|16
|Монца
|8
|7
|17
|Парма
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|8
|6
| 19
Зона вылета
|Лечче
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|8
|4