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Санта-Клара - Жил Висенте 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
25 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Санта-Клара
Жил Висенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Жил Висенте, которое состоится 25 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
06.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Санта-Клара3 : 2Жил Висенте
29.12.2022 Португалия - Примейра 14-й тур Жил Висенте1 : 0Санта-Клара
06.02.2022 Португалия - Примейра 21-й тур Жил Висенте2 : 2Санта-Клара
29.08.2021 Португалия - Примейра 4-й тур Санта-Клара1 : 0Жил Висенте
20.02.2021 Португалия - Примейра 20-й тур Жил Висенте1 : 0Санта-Клара
03.10.2020 Португалия - Примейра 3-й тур Санта-Клара0 : 0Жил Висенте
08.03.2020 Португалия - Примейра 24-й тур Жил Висенте1 : 1Санта-Клара
29.09.2019 Португалия - Примейра 7-й тур Санта-Клара1 : 0Жил Висенте
25.02.2018 Португалия - Сегунда 26-й тур Санта-Клара2 : 1Жил Висенте
17.09.2017 Португалия - Сегунда 7-й тур Жил Висенте1 : 2Санта-Клара
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 0 : 1Санта-Клара
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур 1 : 0Санта-Клара
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Санта-Клара1 : 0
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Санта-Клара1 : 0
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 4 : 1Санта-Клара
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 0 : 2Жил Висенте
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Жил Висенте3 : 0
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 5 : 1Жил Висенте
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Жил Висенте1 : 1
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 1 : 1Жил Висенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг824
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту821
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика716
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара815
5 Витория Гимарайнш814
6 Брага814
7 Фамаликан813
8 Морейренсе811
9 Жил Висенте810
10 АВС89
11 Каза Пия88
12 Риу Аве88
13 Арока87
14 Боавишта86
15 Эшторил86
16
Стыковая зона
Эштрела85
17
Зона вылета
Насьонал75
18
Зона вылета
Фаренсе84

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