Санта-Клара - Жил Висенте 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
25 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Жил Висенте, которое состоится 25 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
|06.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|3 : 2
|29.12.2022
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 2
|29.08.2021
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|20.02.2021
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|03.10.2020
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|08.03.2020
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|29.09.2019
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|25.02.2018
|Португалия - Сегунда
|26-й тур
|2 : 1
|17.09.2017
|Португалия - Сегунда
|7-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 1
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|4 : 1
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 2
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 0
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|5 : 1
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|24
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|8
|21
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|7
|16
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|8
|15
|5
|Витория Гимарайнш
|8
|14
|6
|Брага
|8
|14
|7
|Фамаликан
|8
|13
|8
|Морейренсе
|8
|11
|9
|Жил Висенте
|8
|10
|10
|АВС
|8
|9
|11
|Каза Пия
|8
|8
|12
|Риу Аве
|8
|8
|13
|Арока
|8
|7
|14
|Боавишта
|8
|6
|15
|Эшторил
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|8
|4