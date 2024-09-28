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Портсмут - Шеффилд Уэнсдей 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
25 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур
Портсмут
Шеффилд Уэнсдей

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 25 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портсмут
Портсмут
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 2 : 0Портсмут
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 2Портсмут
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Портсмут1 : 1
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 6 : 1Портсмут
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Портсмут0 : 0
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 0
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 2
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 1 : 2Шеффилд Уэнсдей
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 0 : 0Шеффилд Уэнсдей
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Шеффилд Уэнсдей3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1125
2
Повышение
Бёрнли1122
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1122
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1119
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1119
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1119
7 Норвич Сити1117
8 Мидлсбро1117
9 Уотфорд1116
10 Бристоль Сити1115
11 Оксфорд Юнайтед1114
12 Дерби Каунти1114
13 Миллуолл1113
14 Суонси Сити1113
15 Халл Сити1113
16 Престон Норт Энд1113
17 Сток Сити1112
18 Шеффилд Уэнсдей1112
19 Лутон Таун1111
20 Кардифф Сити1111
21 Плимут Аргайл1111
22
Зона вылета
Ковентри Сити119
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс118
24
Зона вылета
Портсмут118

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