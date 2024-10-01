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Кёльн - Падерборн 07 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
25 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур
Кёльн
Падерборн 07

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Падерборн 07, которое состоится 25 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
Австрия Герхард Штрубер
Германия Штеффен Баумгарт
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
06.03.2020 Германия - Бундеслига 25-й тур Падерборн 071 : 2Кёльн
20.10.2019 Германия - Бундеслига 8-й тур Кёльн3 : 0Падерборн 07
15.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Падерборн 073 : 2Кёльн
16.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Кёльн3 : 5Падерборн 07
07.02.2015 Германия - Бундеслига 20-й тур Кёльн0 : 0Падерборн 07
13.09.2014 Германия - Бундеслига 3-й тур Падерборн 070 : 0Кёльн
18.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 5 : 1Кёльн
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Кёльн2 : 0
29.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Кёльн4 : 4
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 2 : 2Кёльн
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Кёльн1 : 2
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 3 : 0Падерборн 07
04.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Падерборн 073 : 0
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 2 : 2Падерборн 07
20.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Падерборн 072 : 1
13.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 3 : 3Падерборн 07
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна920
2
Повышение
Карлсруэ919
3
Плей-офф за повышение
Гамбург918
4 Магдебург916
5 Падерборн 07916
6 Ганновер-96916
7 Герта914
8 Эльверсберг913
9 Нюрнберг913
10 Кёльн912
11 Кайзерслаутерн912
12 Гройтер Фюрт910
13 Дармштадт 9899
14 Шальке-0498
15 Ульм 184697
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б97
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер96
18
Зона вылета
Ян94

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